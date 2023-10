L’Union a connu sept derniers jours satisfaisants avec trois victoires de suite, face au Cercle puis contre le RWDM et Charleroi. Face aux Zèbres, les hommes d’Alexander Blessin ont bien géré avant leur déplacement de jeudi à Liverpool malgré l’absence de plusieurs titulaires laissés au repos. "Nous avions à cœur de montrer qu’on pouvait rivaliser même sans certains titulaires, avançait Guillaume François, au départ pour la première fois depuis avril. Tout le monde est concerné à l’Union et, même si la manière n’est pas toujours la plus sexy, la victoire au bout est le plus important. Le 1-2 annulé nous a fait du bien pour rester dans la partie. Et nous avons pu gérer en fin de rencontre, c’est un après-midi comme on les aime à l’Union."