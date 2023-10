Burgess 7 Facile dans les airs, il a parfois été pris de vitesse. Inscrit son 1er but de la saison.

Leysen 6 A perdu plusieurs ballons dangereux au début. Il a ensuite élevé son niveau.

Sadiki 7 Un rôle de l’ombre. Il a beaucoup travaillé et a été intelligent en possession du ballon.

Vanhoutte 6 Il perd le ballon sur l’action du 1-1. Pour le reste, il a contrôlé le milieu de terrain.

François 6,5 Pour son retour dans l’équipe, il a été présent offensivement et a tenu défensivement. Il sort sur blessure à l’heure de jeu.

Terho 5 Invisible en 1re mi-temps, il a par moments oublié son marquage. Il loupe une grosse occasion en tout début de match.

Puertas 8,5 Un match XXL avec deux assists sur phases arrêtées et une autre passe décisive sur le but finalement annulé d’Amoura. Il s’est beaucoup battu et a récupéré des ballons assez haut sur le terrain. Il a aussi régalé avec quelques beaux gestes techniques.

Rasmussen 6,5 A l’assist pour le but de Burgess, il rate peu de temps avant une grosse occasion en face-à-face avec Koffi.

Rodriguez 7 Belle première titularisation. Il a beaucoup pesé sur la défense carolo. Il est proche d’inscrire un but de la tête en 1re mi-temps.

Teklab 6 Monté à la place de François, il ne s’est pas beaucoup montré.

Imbrechts 6 Monté pour Moris, l’ancien Carolo a reçu ses premières minutes professionnelles. Il n’a pas eu de ballons chauds à sortir.

Amoura 6,5 Il a marqué son but habituel mais qui a finalement été annulé.

Nilsson 6 Une rentrée timide sans réelle occasion dangereuse.