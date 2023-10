Mazzu (Charleroi): "Si l’équipe ne se réveille pas, je ne pense pas que l’on pourra continuer avec moi"

Felice, comment analysez-vous le revers à l’Union ?

La défaite est méritée même si elle s’est construite de manière assez dure pour nous. Les 20 premières minutes n’ont pas été trop mal. On prend trois buts sur phases arrêtées. Dans le jeu, on a manqué d’agressivité. Notre mentalité n’a pas été bonne.

Le tournant du match se situe-t-il sur le but refusé de Mbenza à la 39e minute ?

Sur cinq centimètres, on peut faire 1-2. Puis, c’est finalement l’Union qui mène 2-1. Mais je ne peux pas trouver des excuses à mes joueurs aujourd’hui. L’Union s’est permis de jouer avec 7 éléments qui ne sont pas titulaires. On doit être capable de surpasser ça. Et on n’y est pas parvenu à cause de notre mentalité.

Quels ont été vos mots envers votre groupe ?

Je leur ai dit ma façon de penser. Je ne veux pas qu’on avance avec cette mentalité-là. Ce n’est pas un souci de qualité. Je veux une réaction de la part de mes joueurs. Si le club et l’équipe veulent continuer avec moi, il faut réagir. Si on ne se réveille pas, je ne pense pas que l’on pourra continuer avec moi. Ils doivent se battre pour le club, pour Mehdi, pour eux et le staff. S’ils ne le font pas, il faudra un déclic. Le plus important, c’est le club et il faut trouver la solution.