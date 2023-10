Union Saint-Gilloise – Charleroi : Blessin fait tourner son 11 avec 8 changements (DIRECT, 0-0)

Ce dimanche, l’Union Saint-Gilloise accueille le Sporting de Charleroi au Parc Duden. Les Bruxellois composent avec un programme bien chargé depuis plusieurs semaines, entre les matchs de championnat et l'Europa League. Malgré cela, les Apaches ont remporté leurs deux derniers matchs face au Cercle (0-2) et Molenbeek (2-3) et sont remontés à la 3e place du championnat.