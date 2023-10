Un match XXL avec deux assists sur phases arrêtées et une autre passe décisive sur le but finalement annulé d'Amoura. Il s’est beaucoup battu et a récupéré des ballons assez haut sur le terrain. Il a aussi régalé avec quelques beaux gestes techniques.

Moris – 6,5

Malgré une bonne sortie, il encaisse le 1-1 de manière malchanceuse. Il a été très efficace lors de ses relances au pied...avant d’être remplacé à vingt minutes du terme.

Sykes – 8

Souvent bien placé dans le rectangle adverse sur phases arrêtées, il s’est offert un beau doublé de la tête. Il est par contre dépassé sur l’égalisation zébrée. Sorti sous les applaudissements du public.

Burgess – 7

Facile dans les airs, il a parfois été pris de vitesse. Il inscrit son premier but de la saison sur corner.

Leysen – 6

Il a perdu plusieurs ballons dangereux en début de rencontre. Il a ensuite élevé son niveau.

Sadiki – 7

Dans un rôle de l’ombre, il a beaucoup travaillé et a été intelligent en possession du ballon.

Vanhoutte – 6

Il perd le ballon sur l’action menant au 1-1. Pour le reste, il a contrôlé le milieu de terrain.

François – 6,5

Pour son retour dans l’équipe, il a été présent offensivement et a tenu défensivement. Il sort sur blessure à l’heure de jeu.

Terho – 5

Invisible en première mi-temps, il a par moments oublié son marquage. Il loupe une grosse occasion en tout début de première mi-temps.

Rasmussen- 6,5

A l’assist pour le but de Burgess, il rate peu de temps avant une grosse occasion en face à face avec Koffi.

Rodriguez – 7

Belle première titularisation pour celui qui a beaucoup pesé sur la défense carolo. Il est proche d’inscrire un but de la tête en première mi-temps.

Teklab – 6

Monté à la place de François, il ne s’est pas beaucoup montré.

Imbrechts – 6

Monté pour Moris, il a reçu ses premières minutes professionnelles. Il n’a pas eu de ballons chauds à sortir.

Amoura – 6,5

Il a marqué son but habituel mais qui a finalement été annulé.

Nilsson – 6

Une rentrée timide sans réelle occasion dangereuse.

Blessin – 7,5

Il avait décidé de faire tourner en laissant la moitié de ses titulaires habituels au repos. Un choix payant à quelques jours du déplacement à Liverpool.

Koffi 4

Beaucoup de mauvaises ententes avec sa défense (17e, 46e, 84e), quelques bons arrêts (21e, 44e) mais ce n’est pas assez.

Boukamir 5,5

On ne comprend pas trop pourquoi il a fait les frais de la première mi-temps de Charleroi. Le jeune défenseur avait réalisé un bon sauvetage après le but et il n’était pas le plus mauvais zèbre.

Marcq 5

Il a montré du répondant face à Rodriguez avec notamment un tacle magnifique (30e). Moins serein, comme ses coéquipiers, après le 2e et 3e but unioniste.

Andreou 4

Il protège mal son ballon (11e) et ne va pas au duel aérien avec Sykes sur l’ouverture du score. Un mauvais jour pour le Chypriote.

Rogelj 5,5

Il provoque la faute évitable qui amène le coup-franc du premier but. Pour le reste, il a contenu son couloir droit.

Dragsnes 4,5

Il se fait avoir par Burgess sur le troisième but unioniste alors qu’il a du répondant physique. Très discret tout au long du match.

Ilaimaharitra 6

Quelle récupération sur l’égalisation de Guiagon. L’un des seuls à surnager pendant les 45 premières minutes. Compliqué par la suite avec une équipe

Zorgane 4

Il est sorti à l’heure de jeu et franchement, il aurait pu rentrer aux vestiaires un quart d’heure plus tôt. Un déchet incroyable et inhabituel dans son jeu. Sa prestation aurait pu être tout autre si le but de Mbenza, où il avait tout fait, avait été validé.

Mbenza 5

Bien en jambes au début, il aurait pu soigner ses statistiques et changer le cours du match s’il n’était pas limite hors-jeu.

Guiagon 6

Il a montré toute son intelligence de jeu sur son but en prenant l’espace et en concluant de manière parfaite. Le seul à créer ce dimanche.

Dabbagh 6

L’attaquant a été plutôt bon dans les bons espaces. Sur le but carolo, Il décale intelligemment Guiagon. Pas aidé par les services de ses partenaires.

Trebel 4

Entré à la pause et positionné comme pointe basse dans le 4-3-3, il n’a rien apporté.

Heymans 5

Volontaire mais il s’est heurté à la défense unioniste.

Badji 5,5

Un bon tir bien capté par Imbrechts (82e). Du mouvement mais ça n’a pas suffi.

Knezevic 5

Il n’était plus apparu sur une pelouse depuis la 3e journée. Ça n'avait rien d'évident de reprendre du rythme en rentrant à 3-1. Il a au moins montré de l’envie.

Felice Mazzù 4

Rien n’a fonctionné. Ni ses multiples tâtonnements tactiques, ni ses changements. Et Charleroi prend trois fois le même but…