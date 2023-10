Très rapidement, ce sont les hommes de Wouter Vrancken qui prennent le contrôle de la rencontre. Sur un centre de Tolu Arokodare, Daniel Muñoz ajuste Sinan Bolat à bout et donne l’avantage aux Limbourgeois (1-0, 10e).

Troisième but de la saison pour Daniel Muñoz, son deuxième en championnat. Photo by David Hagemann / Photonews ©DHA

Les Campagnards sont dépassés, mais parviennent à revenir au score sur leur première occasion grâce à l’ancien anderlechtois Lucas Stassin, à la réception d'un centre de Bryan Reynolds (1-1, 19e).

Baah sévèrement exclu

Le match s'ouvre à la suite de l'égalisation, les deux équipes se procurant des occasions. Juste avant la pause, Bilal El Khannouss adresse un centre à Joris Kayembe, complètement oublié par Reynolds au second poteau. D'une frappe dans le petit filet, l'ancien Zèbre pour redonne l’avantage aux locaux (45e).

Le Racing pense rentrer aux vestiaires dans les conditions idéales, mais se voit être réduit à dix juste avant la pause : Bonsu Baah touche de la main le visage Thomas Van den Keybus lors d’un duel (45e) et est sévèrement exclu par Monsieur Vergoote. Le Ghanéen n'est décidément pas verni, lui qui avait déjà été exclu il y a quelques semaines face à Anderlecht pour un fait de jeu similaire.

Deux buts et une passé dé pour Stassin

En seconde période, le Racing fait rapidement le break : Kayembe lance Joseph Paintsil en profondeur ; le Ghanéen déborde Jordanov et trompe Bolat d’une frappe bien placée (3-1, 49e).

Mené par deux buts, Westerlo est conscient de sa supériorité numérique et fait dès lors le forcing pour revenir au score. Peu avant l’heure de jeu, Lucas Stassin traîne au bon endroit au bon moment dans la surface pour inscrire un doublé et réduire la marque (3-2, 59e).

La fin de seconde période est à sens unique, Genk ne cherchant plus qu’à défendre et à tenir le score face à une équipe de Westerlo entreprenante mais peu dangereuse face au but. À la 88e minute, Lucas Stassin adresse un centre précis dans la surface. Tuur Rommens surgit et égalise d’une superbe demi-volée (3-3, 88e).

Genk a concédé le dernier but à la 88e minute de jeu. BELGA PHOTO JOHAN EYCKENS

Les deux équipes se quittent sur un partage spectaculaire avec 3 buts partout. Toujours pas de victoire à domicile pour Genk, qui pointe à la sixième place avec 14 points. Westerlo est toujours lanterne rouge avec 3 points et aucune victoire au compteur.