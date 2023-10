Le RWDM tient Gand en échec grâce à un Théo Defourny impérial

Le but gantois arrive toutefois rapidement. Malick Fofana profite de l’absence de pressing molenbeekois pour s’avancer dans la surface gantoise, crocheter Jonathan Heris et trouver les filets d’une frappe limpide (0-1, 23e). Premier but en professionnel pour l’attaquant de 18 ans.

Malick Fofana a été l'un des Gantois les plus dangereux sur l'ensemble de la rencontre. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Après ce but, le RWDM se décide à mettre le pied sur le ballon et à se projeter vers le but adverse. Juste avant la pause, Jonathan Heris adresse un long centre dans la surface ; Makhtar Gueye bouscule Paul Nardi dans les airs pour placer un coup de tête au fond des filets (1-1, 45e+5).

Makhtar Gueye a pris le dessus sur Paul Nardi pour égaliser. Photo by Sebastien Smets / Photonews ©SES

Le mur Defourny

Au retour des vestiaires, le RWDM fait illusion quelques minutes avant de laisser le jeu à des Gantois largement supérieurs physiquement. Pendant 10 minutes, les Buffalos multiplient les occasions via Fofana (60e, 65e, 67e) ou De Sart (62e ou 63e), butant à chaque fois sur un Théo Defourny impeccable sur sa ligne.

L’occasion la plus majeure provient des pieds de Tissoudali : le Marocain s’infiltre dans la surface et arme une frappe puissante à ras de sol ; Defourny intervient d’une main ferme, mais il faut un retour sur sa ligne de Jonathan Heris pour empêcher ce ballon de rentrer (68e).

Théo Defourny a une nouvelle fois fait grosse impression avec le Racing. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Gand perd sa place de leader

Malgré sa domination, Gand ne parviendra jamais à tromper le portier du Racing. En toute fin de rencontre, Gueye a même le but du 2-1 au bout du pied, mais le Sénégalais ne parvient pas à cadrer sa tentative (85e).

Au classement, Gand perd sa première place au profit de l’Union Saint-Gilloise. Les hommes de Vanhaezebrouck sont 2e avec 19 points. Le RWDM pointe de son côté à la 9e place avec 12 unités.