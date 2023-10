Blessin avant Union-Charleroi: "Je ne veux pas parler de Liverpool avant dimanche après-midi"

"Je ne veux pas entendre parler de Liverpool avant la fin du match face à Charleroi": ces mots d’Alexander Blessin, après une question sur le prochain match européen de l’Union jeudi soir, résume bien la pensée de l’entraîneur de 50 ans. Il veut que son équipe soit concentrée sur Charleroi, et sur rien d’autre, malgré l’énorme affiche qui attend ses joueurs jeudi en Angleterre. "Nous sommes actuellement dans un enchaînement de matchs et notre objectif principal est de réussir à remporter une troisième rencontre d’affilée, résume Alexander Blessin. Je sais que c’est impossible de mettre le match de Liverpool à 100% de côté dans son esprit. Mais c’est important que notre concentration soit mise sur les bonnes choses. Je veux voir des joueurs mettre en place notre style de jeu, être frais mentalement et apporter ce qu’il faut à l’équipe."