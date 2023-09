Anderlecht a joué 10 premières minutes de haut niveau. Avec un pressing haut qui étouffait les Eupenois. Peut-être étaient-ils encore sous le choc d’avoir encaissé le but le plus rapide la saison mauve après… 28 secondes. Dreyer avait profité d’une ouverture de Leoni pour réussir sa frappe croisée, même si on pourra douter du placement de Slonina, le gardien prêté par Chelsea.

En marquant aussi rapidement, Dreyer a battu son compatriote Dolberg d’une seconde, lui qui avait inscrit un but contre Westerlo au bout de 29 secondes. Sur un autre assist de Leoni.

Anders Dreyer marque le premier but mauve après... 28 secondes de jeu. ©DHA

Le show Nuhu : deux ratés et un but de classe internationale

Derrière ces 10 premières minutes très abouties, le Sporting n’a plus réussi grand-chose en première période. Eupen a pris le dessus à tous les niveaux. Il y a souvent eu un mauvais choix des Germanophones dans les 30 derniers mètres mais aussi quelques occasions. Schmeichel a réussi son premier véritable arrêt en mauve sur une belle frappe de Van Genechten.

Puis le show Nuhu a commencé. Le Ghanéen a d’abord loupé une énorme possibilité, au point d’irriter les supporters, dont certains réclamaient son changement. Mais quelques minutes plus tard (38e), il s’est illustré d’une reprise folle à l’entrée du rectangle. Un saut acrobatique pour envoyer une volée dans le petit filet de Schmeichel. Imparable et splendide.

Isaac Nuhu vient d'inscrire l'un des buts du week-end en Europe. ©DHA

En fin de rencontre, Eupen a encore loupé une immense possibilité à l’entrée du petit rectangle. Qui ça ? Nuhu bien sûr.

Une première titularisation réussie pour Vazquez

C’était l’une des curiosités de cette rencontre : comment Vazquez allait-il remplacer Dolberg (blessé) pour sa première titularisation ? L’Argentin a laissé sa carte de visite. Dans un autre registre que son concurrent danois. Vazquez a été très précieux dans le jeu en pivot, en montrant un grand sens du collectif. Ce qui s’est vu aussi sur sa manière de beaucoup presser.

Devant le but, l’avant-centre a raté deux grosses occasions, en tirant à chaque au-dessus à l’intérieur du grand rectangle. Mais il a été très important pour faire basculer le match ensuite. C’est lui qui a provoqué le CSC de Paeshuyse sur un bon centre d’Hazard (67e). Puis il a ouvert son compteur en Belgique, juste avant les arrêts de jeu. Sur une longue course, il a résisté au retour de Paeshuyse et il a croisé calmement sa frappe pour rassurer les Anderlechtois (88e).

Dolberg devrait être retapé le week-end prochain, pour la réception de Malines. Mais le Sporting peut maintenant se dire qu’il a une doublure de valeur, après les doutes des premières montées au jeu de Vazquez.

Riemer a le record d’invincibilité de Kompany en vue

En remportant son premier match en un mois (depuis le succès fin août contre Charleroi) après trois nuls de suite, Anderlecht poursuit aussi sa série d’invincibilité. Cela fait désormais huit rencontres consécutives sans défaite. Depuis le revers inaugural contre l’Union en juillet.

Si les Mauves ne sont pas battus dimanche prochain contre Malines, Brian Riemer égalera la plus longue série d’invincibilité de Vincent Kompany (neuf matchs entre novembre 2021 et janvier 2022).

L’entraîneur danois regrettera tout de même le gros trou d’air de ses hommes en première période. La seconde fut plus aboutie, même si le scénario aurait pu tourner autrement avec le manque d’efficacité offensive des Eupenois.