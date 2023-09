Steven Alzate est à nouveau Rouche: "Le début de saison raté? Cela m’a encore plus donné envie de revenir au Standard"

Steven, comment expliquez-vous ce retour au Standard alors qu’il semblait y avoir de l’intérêt d’autres clubs comme Séville, la Fiorentina ou encore Wolverhampton ?

Tout d’abord, l’été était stressant pour moi. Il y avait de l’intérêt d’autres clubs et j’aurais pu aussi rester à Brighton. Mais à l’arrivée, ce qui avait le plus de sens à mes yeux, c’était de revenir au Standard. Je connais le club et les joueurs et les fans sont incroyables ici, cela a joué un grand rôle.

Quand vous a-t-on dit que vous deviez quitter Brighton ?

On ne m’a pas vraiment dit de quitter le club, c’était plus une décision commune. Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés et à ce moment de ma carrière, je sentais que je devais avoir du temps de jeu régulier. Si j’avais eu 21 ans, j’aurais pu rester et me dire que j’allais attendre mon heure mais à 25 ans, je veux continuer à enchaîner les matchs.

Le Club Bruges et Ronny Deila souhaitaient aussi vous recruter. Était-ce concret ?

Il y a eu de l’intérêt, sans que cela débouche sur du concret.

Fergal Harkin a toujours été en contact avec vous ?

Fergal a joué un grand rôle dans mon retour. Durant tout l’été, on discutait et il m’a toujours dit que si je sentais qu’il était possible de revenir, je serais toujours le bienvenu. Je sentais sa confiance et son honnêteté. Quand j’ai su qu’il souhaitait mon retour, je lui ai envoyé un message et les choses ont été rapides.

Pour vous, un retour au Standard n’est pas considéré comme un pas en arrière ?

Non, pas du tout. Je dirais que c’est à nouveau un tremplin pour moi dans ma carrière. On pourrait se demander pourquoi revient-il au Standard alors qu’il a déjà joué une bonne saison là-bas ? Mais ici, je peux enchaîner les matchs et je veux faire mieux que la saison passée.

Lors de votre retour, le Standard n’avait que trois points. Cela ne vous a pas fait peur ?

Pas du tout, au contraire, cela m’a donné envie de revenir pour aider l’équipe à gagner. Les signatures lors du dernier jour du mercato m’ont rassuré. Sur les deux derniers matchs, on a tout de même constaté une belle évolution.

Ce sera un match particulier dans une semaine face à Bruges.

C’est sûr mais avant, nous en avons un tout aussi important à Louvain. On doit absolument prendre les trois points car notre début de saison n’a pas été bon. Ensuite, il sera temps de penser à Bruges. C’est toujours un gros match, la présence de Ronny, Efrain (Juarez) et Philip (Zinckernagel) le rendra spécial et ça nous donnera une motivation supplémentaire. On sera prêt pour ce match."

En guise de cadeau de bienvenue, vous avez été exclu à Eupen. Avez-vous tenté d’expliquer à Monsieur Lardot qu’il ne s’agissait pas d’une simulation ?

C’était dur à accepter, j’étais très frustré. Parfois, on peut attendre un contact mais là, c’était la fin du match, j’ai été emporté par mon élan et je suis tombé. Je lui ai dit mais cela n’a rien changé.

Que vous inspire votre nouveau coach, Carl Hoefkens, son management est-il similaire à celui de Ronny Deila ?

C’est un top coach, honnête, une bonne personne. Je lui ai parlé la première fois lorsque j’ai signé mon contrat. Il m’a dit à quel point il était content de me compter en ses rangs. Il me donne de la confiance et je dois lui rendre. Carl et Ronny sont similaires dans leur approche avec les joueurs, ils sont très au fait de nos besoins.

Le club a ouvertement pointé le top 6 comme objectif, cela vous paraît-il réaliste ?

Tout est encore possible. Nous n’avons pas bien commencé mais nous sommes encore tôt dans la saison et il reste énormément de matchs à jouer. Une fois que l’équipe sera habituée à la façon de jouer du coach, on aura de bons résultats et on remontera dans le classement. Rien ne sera facile, mais je suis certain qu’avec cette équipe, nous pouvons atteindre l’objectif. Nous avons des qualités différentes de la saison dernière. Aujourd’hui, nous avons plus de jeunes joueurs mais il y a de la qualité dans ce noyau. On a juste besoin de trouver rapidement les automatismes.

À Eupen, vous avez évolué aux côtés d’Isaac Hayden que vous connaissiez de la Premier League.

J’ai joué une ou deux fois contre lui. J’ai effectué mes débuts à Newcastle (NdlR : le 21 septembre 2019) et il était sur le terrain. C’est un excellent joueur, il est physique, il aime tacler. C’est bon de l’avoir dans l’équipe car il nous apporte toute son expérience. Je suis certain qu’on va bien s’entendre. Je lui ai d’ailleurs dit : toi tu récupères le ballon et ensuite tu me le passes (rires).