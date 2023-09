Les joueurs de l'Union se sont fait peur au RWDM: "Deux minutes de flottement inacceptables avant la mi-temps"

"Il fallait être expressif après cette victoire dans le derby que nous méritions, explique le capitaine de l’Union. Cela n’a rien à voir avec les insultes reçues tout au long du match, ils peuvent continuer si cela leur fait plaisir car cela ne m’atteint pas. Malgré tout, cette victoire ne doit pas masquer les deux minutes de flottement inacceptables qui nous coûtent deux buts. Nous devons être capables de gérer et de plier ce match à la pause. Si c’est 4-0 à la mi-temps, il n’y a rien à dire et la deuxième période aurait été totalement différente."

Soulagement pour Lapoussin

Le héros du match s’appelait Loïc Lapoussin qui a parfaitement terminé l’action amenée par Kevin Rodriguez depuis le côté gauche. L’international malgache a fêté ce but en se rendant vers le kop molenbeekois en mettant son doigt sur sa bouche puis en se bouchant les oreilles. "J’avais un petit esprit revanchard car ils m’ont un peu titillé durant la rencontre, avance Lapoussin. C’était ma manière de leur répondre dans un esprit bon enfant. J’avais un vrai sentiment de soulagement car j’attendais ce but depuis le début de la saison. Il arrive finalement au meilleur moment pour offrir la victoire dans le derby."

Le joueur de 27 ans avouait que les murs avaient un peu tremblé à la pause vu la situation vécue en toute fin de première période. "Le coach a un peu crié, sourit Lapoussin. Nous avons manqué d’expérience, nous aurions dû mettre le pied sur le ballon et calmer le jeu. On pensait tenir le match mais cela n’a pas été le cas. Ce sont des choses à régler pour le futur."

Théo Defourny, le gardien du RWDM a quant à lui livré estimé : "En première mi-temps, nous n’avons pas joué un derby. Nous étions en retard sur tout. On a commencé à jouer à la 40e mais avec un retard de deux buts ça devient compliqué de gagner un match. On est malgré tout revenu au score et ça fait ch*** d’encaisser ce but à la fin."