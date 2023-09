Steven Alzate sur son retour au Standard: "J’ai eu d’autres propositions mais revenir ici était le meilleur choix"

Plusieurs formations étaient intéressées et le médian aurait pu signer ailleurs. “J’ai eu d’autres propositions mais je n’y ai pas donné suite. Revenir au Standard était le meilleur choix pour moi.” L’ancien pensionnaire de Premier League aurait bien pu retrouver la Pro League mais sous le maillot d’un autre club, celui du Club Bruges. “J’ai entendu, via mon agent et la presse, qu’il y avait de l’intérêt mais tant qu’il n’y a pas d’offre concrète sur la table, cela ne m’intéresse pas. Je suis très content d’être de retour ici où je me sens bien.”

La saison dernière, il y avait pas mal d’attentes autour du Colombien. Compte tenu de sa belle saison, la pression risque d’être plus importante sur ses épaules. “Je ne pense pas. La saison dernière on attendait beaucoup de moi car j’arrivais de Premier League. Maintenant, on sait de quoi je suis capable et je veux juste garder ce niveau voire même l’augmenter en marquant plus et en adressant davantage d’assists.”