Alors que l’avant-match a fait parler de par son horaire et les bagarres ayant eu lieu à Saint-Gilles la veille, le terrain a livré lui aussi des polémiques.

Après 11 minutes de jeu, Gustaf Nilsson a ouvert le score d’une pichenette ayant lobé Théo Defourny. Willian Klaus, le défenseur du Racing, s’est jeté pour sauver le ballon sur sa ligne, mais l’arbitre a estimé que celui-ci l’avait franchi entièrement.

Gustaf Nilsson a inscrit le premier but du derby entre le RWDM et l'Union Saint-Gilloise. ©JIMMY BOLCINA

La Pro League ne dispose pas de la goal-line technology, le VAR doit dès lors se limiter aux images vidéo pour déterminer la validité des buts. Mais les apparences sont parfois trompeuses, et les exemples d’action où il est impossible de déterminer si le ballon a totalement dépassé la ligne ne manquent pas.

Difficile de trancher avec certitude sur ce but de Nilsson. Le destin a toutefois tourné en la faveur des Molenbeekois un peu plus tard : les Unionistes ont vu leur deuxième but être annulé pour une position de hors-jeu assez légère.