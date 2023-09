Comment la Belgique utilise la Scandinavie pour recruter des pépites venues d’Afrique

Ils jouent plus vite avec des adultes

Les compétitions nordiques continuent d’intéresser les clubs belges. Cet été, huit joueurs sont passés d’un championnat scandinave (cinq arrivent de Norvège) à la Pro League. On compte, entre autres, Hugo Vetlesen (Bruges), Jacob Ondrejika (Antwerp) ou encore Mathias Rasmussen (Union).

Arnar Vidarsson, ancien sélectionneur de l’Islande, désormais coach de Jong Gent et analyste sur la VRT, plante le décor : “Il faut avant tout savoir qu’il y a une grande différence entre les championnats nordiques et le reste de l’Europe. La formation y est la clé car elle permet de dépenser peu pour espérer revendre des joueurs. J’ai, par exemple, commencé en équipe première de FH en D1 islandaise à seulement seize ans. Quand j’ai débarqué en Belgique (NdlR : à Lokeren) à dix-neuf ans, je savais déjà ce qu’était le football des adultes même si le niveau n’était pas le même. Cette tendance perdure encore aujourd’hui. Un jeune joueur est donc mieux armé pour être lancé dans le grand bain.”

Des réussites et de gros échecs

Il y a eu Orban, Boniface et Onuachu mais aussi Bundu et Sanneh.

Vidarsson imagine mal la tendance s’essouffler vu les belles réussites pour de nombreux clubs. Et, cela, autant pour les Scandinaves que pour les joueurs africains qui réussissent dans le nord de l’Europe. Les formations scandinaves ont mis en place depuis des années un réseau de recrutement en Afrique. La Belgique en a profité. “Il y a eu, entre autres, Simon Adingra (ex-Union), Gift Orban (Gand) ou Victor Boniface (ex-Union), explique Vidarsson. Pour les clubs belges, c’est une opportunité folle car le choc culturel entre l’Afrique et l’Europe a déjà eu lieu. Et, souvent, il a été violent avec le climat difficile de la Scandinavie. Si le joueur a réussi à s’adapter, il peut facilement passer en Belgique.”

Est-ce pour autant un gage de réussite ? “Le risque zéro n’existe pas, dit Vidarsson. Mais c’est pareil ailleurs.”

Les clubs scandinaves sont réputés pour leur capacité à négocier et à demander beaucoup pour leurs joueurs. Plusieurs clubs en ont fait les frais. On pense notamment à Anderlecht qui a dépensé au total onze millions pour faire venir Mustapha Bundu et Bubacarr Sanneh du Danemark. “Parfois, le fossé entre les clubs du top belge et un championnat comme celui du Danemark est juste trop grand pour un joueur.”