Caçapa: "Amoura est vraiment un très bon joueur"

Capaça : "Il y a eu deux mi-temps. La première où on a commencé à jouer à partir de la 35ème minutes. On est revenus dans le match après avoir été menés 0-2. En deuxième on a mieux joué avec le ballon mais c'est dommage qu'on prenne ce but. Ma consigne était de commencer directement à fond. C'est comme ça que se joue un derby. Mais on ne l'a pas fait et on a pris 35 minutes à rentrer dans le match. Il va falloir prendre des points ailleurs. Amoura est vraiment un très bon joueur."

Lapoussin : "C'est le meilleur des sentiments. Un derby cela ne se joue pas, cela se gagne. C'est un soulagement de marquer en fin de match donc je suis encore plus content. Dans ces moments-là, il ne faut pas réfléchir, il faut foncer et je l'ai bien fait. On a manqué de maturité après le 1-2, on devait mettre le pied sur le ballon. On ne va retenir que le positif aujourd'hui."

Blessin : "Des fois les joueurs pensent avoir fait le plus dur. C'était un match parfait après 30 minutes mais en 4 minutes on a perdu le fil. C'est une bonne qualité de savoir revenir dans un match. Si on avait été concentré on aurait gagné ce match plus facilement. L'équipe a eu de bonnes occasions. Notre but vient d'une belle action, Loic finit bien. Il peut faire ce genre d'action plus souvent. Il avait envie de marquer ce but. Mon travail est de gérer l'équipe. On doit se concentrer sur le match de Charleroi et pas encore sur celui à Anfield."