Standard : le renouveau offensif passera par une meilleure utilisation de Moussa Djenepo

À Eupen, sur le petit (et étroit) terrain des Pandas, Djenepo, aligné en tant que piston sur le flanc gauche par Carl Hoefkens, mais qui bénéficiait du soutien de Kostas Laifis dans son dos allégeant considérablement sa tâche défensive, a tenté 13 dribbles pour dix réussis. Aucun autre joueur n’a fait mieux sur cette rencontre. Le virevoltant technicien a tenté sa chance à de nombreuses reprises. “Est-ce que je voulais particulièrement me mettre en évidence pour mon retour ? Pas forcément. Je voulais surtout faire les choses bien pour aider l’équipe”, précisait-il après le match. Mais les deux fois où il est passé à deux doigts de son premier but, c’était lorsqu’il est rentré dans le jeu et a pénétré dans la surface. En première période d’abord avec ce solo technique mettant trois Eupenois dans le vent avant de frapper fort plutôt que d’enrouler. En seconde mi-temps, il part dans un raid solitaire depuis son flanc et, là encore, rentre dans le jeu et la surface pour déclencher une frappe trop enveloppée.

Les zones des 10 dribbles de Moussa Djenepo à Eupen ©IPM Graphics

Plus incisif dans l’axe

Ces deux phases illustrent à merveille ce que doit apporter le joueur au Standard mais aussi les zones sur le terrain dans lesquelles il est le plus dangereux. Face aux Pandas, le Standardman a donc réussi dix dribbles mais seuls deux l’ont été dans la surface, et quatre dans une position axiale. Les six autres, il les a réalisés le long de la ligne dont deux dans son camp et un à la ligne médiane. À ces endroits du terrain, Djenepo ne peut être dangereux ; à tout le moins, il peut être spectaculaire.

Lorsqu'il rentre dans le jeu sur son pied droit, Moussa Djenepo est redoutable. ©DHA

Vendredi dernier, contre Westerlo, le Malien avait envie de frapper fort pour son grand retour à Sclessin. Là encore, il a été le joueur le plus entreprenant en termes de dribbles avec 18 tentatives pour huit dribbles réussis. Mais à l’inverse du match à Eupen, aucun de ses dribbles n’a été réalisé dans la surface. Tous l’ont été au niveau de la ligne de touche (deux au niveau de la ligne médiane et les quatre autres aux abords de la surface).

Les zones des 8 dribbles de Moussa Djenepo contre Westerlo ©IPM Graphics

Mais la plus grosse occasion du match pour les Liégeois est venue de ses pieds à l’heure de jeu lorsqu’il a profité d’une récupération de Ngoy sur le côté gauche pour s’engouffrer dans l’axe et armer une frappe, à l’entrée de la surface de réparation, qui passait juste à côté du poteau droit de Sinan Bolat. En seconde période face aux Campinois, Djenepo est davantage rentré dans le jeu tandis que William Balikwisha venait plus souvent se glisser sur le flanc gauche posant ainsi des problèmes à l’arrière-garde campinoise. “Oui, c’est vrai qu’ils étaient plus dangereux comme ça. C’est la première fois aussi que Westerlo jouait dans ce système en trois ans. On savait que c’était une possibilité et on s’est adapté à la mi-temps en demandant à William d’aller plus à gauche et à Moussa de rentrer dans le jeu”, concédait Carl Hoefkens après la rencontre.

Contre Westerlo, Djenepo a également tenté déstabiliser l'adversaire, mais en vain. ©PDV

Le T1 liégeois a constaté que Djenepo peut être le décapsuleur des Rouches mais à condition de ne pas être cantonné à un rôle le long de la ligne. Avant de quitter Sclessin pour l’Angleterre, en 2019, l’ailier n’était jamais aussi percutant que lorsqu’il déboulait dans l’axe depuis son flanc gauche. Reste à voir quelle sera l’animation choisie par Hoefkens ce samedi à OHL où le Standard doit impérativement s’imposer avant un enchaînement dantesque qui le verra recevoir Bruges et Anderlecht avant de se déplacer à Gand et de recevoir Malines.

Vendredi dernier, en seconde période, le duo formé par Balikwisha, plus exporté sur la gauche, avec Djenepo, qui rentrait dans l’axe, a été intéressant. Mais avec le retour de suspension d’Alzate, Hoefkens alignera-t-il encore les deux hommes ? À moins qu’il ne décide de faire sortir Sowah, décevant contre Westerlo, de son onze de base et ainsi maintenir le Congolais et le Malien dans l’équipe de départ.