En première période, c'est La Gantoise qui s'est montrée la plus dangereuse avec des occasions pour Hugo Cuypers, qui a manqué sa reprise sur un centre de Brown (12e), Malick Fofana (34e), qui voyait son envoi facilement capté par Butez, et Hjulsager (40e), qui, lui aussi butait sur Butez d'une frappe lointaine. L'Antwerp avait réagi plus tôt, timidement, via Alderweireld, d'une tête non cadrée (16e).

En fin de mi-temps, Gand a pensé ouvrir le score (45+1e) via Kandouss mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu du défenseur marocain.

Après la pause, l'Antwerp s'est soudainement réveillé avec les montées de Valencia, qui s'est montré le premier dangereux avec un envoi du gauche, capté sans problèmes par Nardi (63e) et de Keita. Une partie du Bosuil a cru un instant que le 'Great Old' avait ouvert le score via Ekkelenkamp mais son tir a trouvé le petit filet (70e). À l'approche du dernier quart d'heure, Nardi a dû sortir le grand jeu sur une frappe lointaine de Keita (76e).

Les joueurs des deux équipes ont tenté de mettre de l'intensité dans le dernier quart d'heure mais l'Antwerp et La Gantoise se sont quittés dos à dos et partagent les points.

Avec ce résultat, Gand reste toujours invaincu et premier du classement avec 18 points, prenant 3 points d'avance sur Anderlecht. L'Antwerp, de son côté, grimpe à la 5e place, totalisant 13 unités, et dépasse le Cercle de Bruges.