Alexander Blessin calme les supporters avant le derby bruxellois : “On ne veut pas voir des débordements comme lors d’Ajax-Feyenoord”

M. Blessin, sentez-vous une ambiance particulière liée au fait que ce soit un derby qui se joue ce jeudi ?

”On le ressent un peu. Il y a les débats sur la présence ou l’absence des supporters, c’est un peu dommage. Mais nous on doit se concentrer sur ce sur quoi on a un impact. Sur le terrain, je m’attends à une grosse bagarre, un peu un match comme celui face au Cercle. Et il y aura juste trois points en jeu, pas plus.”

C’est un match historique, à Bruxelles…

”L’histoire, c’est quelque chose de sympa. Mais je dois le dire clairement : je comprends que les supporters apprécient un derby, qu’il y ait de l’émotion, mais il y a une ligne au-delà de laquelle il n’y a pas lieu de discuter. J’espère qu’il n’y aura pas de problème. On a vu ce qu’un derby comme Ajax-Feyenoord a apporté la semaine passée et on ne veut pas connaître ça. Notre travail est d’amener de l’émotion sur la pelouse. Avant, pendant et après le match, nous devrons juste nous concentrer sur ce qui se passe sur le terrain.”

guillement Je ne pense pas qu'Amoura puisse enchaîner les matchs en si peu de jours.

Au niveau de votre groupe, qu’en est-il de l’état physique de Eckert, Machida et Amoura ?

”Dennis reprend tout doucement, je crains que le match de dimanche contre Charleroi arrive un peu tôt. Pour Koki (Machida), il est prêt à jouer ce jeudi. Quant à Mohammed (Amoura), il faut être vigilant. Je ne pense pas qu’il soit prêt à jouer (NdlR : comme titulaire) autant de matchs en si peu de jours, ce n’est pas un robot. Quand il joue, il me donne l’impression de sprinter en permanence, il faut récupérer parfois, aussi. J’aime que le réservoir d’énergie soit plein, sinon ça risque d’être compliqué et les blessures pourraient survenir. On doit être intelligent. C’est pour cette raison que j’ai fait certains choix différents dans mon onze de base contre le Cercle, dimanche passé.”