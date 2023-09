Dorian Dessoleil, un retour dans l’ombre à Charleroi

La Neuville, pas le Mambourg

Un retour par la petite porte après être parti par la grande. En août 2021, celui qui incarnait l’ADN du Sporting a signé un transfert qu’il attendait tant et qui arrangeait toutes les parties. Direction l’Antwerp pour un contrat de 3 ans (+1). Charleroi touchait pratiquement 3 millions d’euros et Dessoleil franchissait une étape sportive et financière. “J’ai longtemps eu l’étiquette du joueur qui ne pourrait jouer qu’à Charleroi. Ce transfert, c’est la preuve que je peux atteindre autre chose. À moi de montrer que j’ai le niveau pour un top club belge”, nous disait-il dans une interview en septembre 2021.

De titulaire à excédentaire

S’il a totalisé 27 apparitions dont quatre en Ligue Europa lors de sa première saison dans la métropole anversoise sous les ordres de Brian Priske, Dorian Dessoleil a ensuite déchanté. Mark Van Bommel ne comptant pas sur lui, il a été prêté à Courtrai où Bernd Storck, mécontent de son implication, l’a versé dans le noyau B à la trêve. S’en sont suivis de longs mois sans jouer jusqu’à cet été où Dessoleil a cherché une solution.

Le hic, c’est que l’Antwerp n’entendait pas le brader. Les discussions ont été rares cet été avec la direction qui, selon une source proche, réclamait jusqu’à 1 million d’euros d’indemnités. Une somme qui a pu rebuter certains candidats acquéreurs. Il se dit aussi que le joueur se serait bien vu revenir au Sporting. Encore fallait-il que l’intérêt soit réciproque.

Sans sentiment et dans le silence

Quoi qu’il en soit, Dessoleil, dont le contrat expire en 2024, vit désormais au jour le jour et reste professionnel au quotidien, nous dit-on. Pour éviter tout faux pas, “Dodo” s’est mué dans le silence. Dimanche, il a encore refusé de répondre à la presse. Tout juste a-t-il dit n’avoir “plus de sentiment”, même pas après cette rencontre qui “était juste un match de préparation, pas un match contre le Sporting.”

Loin de ce qu’il avait imaginé en rejoignant le Great Old il y a deux ans. Et encore plus loin de ses rêves d’une Ligue des champions à laquelle il ne goûtera qu’en cas d’hécatombe défensive.