Les Brugeois ont critiqué la pelouse anderlechtoise après le Topper : “C’est à cause d’une maladie”

Le problème est né pendant l’été, juste après les soins prodigués au bout d’une longue saison (Anderlecht européen, Futures, Dames et l’Union). “Il y a eu beaucoup de pluie, de la chaleur, mais peu de soleil pendant l’été, explique Mathias Declercq, le porte-parole d’Anderlecht. Cela a créé un environnement propice aux maladies pour le gazon et de la moisissure est apparue.”

D’autres pistes envisagées si la détérioration se poursuit

Il y a quelques semaines, un expert dans le domaine est venu inspecter le Lotto Park. Son verdict a été plutôt rassurant pour le Sporting. “Il estime que la situation est sous contrôle. Ça devrait se soigner, mais il faut un peu de temps et de patience. Comme quand on est malade et qu’on prend un antibiotique. Il faut quelques jours pour se sentir mieux.”

Vu que l’état du gazon n’est pas catastrophique non plus, la direction anderlechtoise attend pour l’instant. Si cela venait à se détériorer, d’autres pistes pourraient être envisagées.