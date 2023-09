Triplé en 6 minutes et “remontada” : Genk et Saint-Trond se quittent sur un partage après un derby limbourgeois spectaculaire

Genk - Saint-Trond : 3 buts en 5 minutes 53 pour Aboubakary Koita. BELGA PHOTO JOHAN EYCKENS

En seconde période, le Racing fait le siège pour renverser son rival jaune et bleu. Bilal El Khanouss réduit le score peu avant l’heure de jeu (1-3, 58e), et Tolu Arokodare fait de même une quinzaine de minutes plus tard (2-3, 72e). Saint-Trond est sur off et ne montre plus rien, seul leur gardien Zion Suzuki se distingue en multipliant les arrêts. Jusqu’à la 86e minute de jeu…

Alors que le gardien japonais est en feu, Joseph Paintsil tente une frappe enroulée depuis l’extérieur de la surface. La tentative semble peu dangereuse, mais Suzuki se troue toutefois complètement et relâche le cuir dans ses propres filets (3-3, 86e). Un coup du sort cruel qui fait exploser de joie la Cegeka Arena !

Genk - Saint-Trond : but improbable de Joseph Paintsil en fin de rencontre. Photo by Peter De Voecht / Photonews ©PDV

Pas de vainqueur dans ce premier derby limbourgeois de la saison. Au classement, Saint-Trond est 2e à égalité de point avec Gand, leader (14 pts). Genk est 7e avec 11 points et n'a toujours pas gagné à domicile depuis le début de saison.