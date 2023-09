Les 3 points, enfin ! Samedi, le Sporting Charleroi a remporté sa première victoire de la saison. Les Zèbres n’ont eu besoin que d’un but d’Isaac Mbenza pour s’imposer face à Courtrai (1-0). Les Carolos sont 14e avec 7 points. Pour Edward Still, la situation devient compliquée : les Kerels sont derniers du championnat avec 2 points sur 24…

Un but de Mbenza a suffi à Charleroi face à Courtrai. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Le Standard n’y arrive pas. Samedi, les Rouches n’ont pas été convaincants face à Westerlo et ont dû se contenter d’un partage sans but (0-0). Si les Liégeois ont dominé la dernière demi-heure de jeu, ils ne sont pas parvenus à se créer assez de situations dangereuses face à une équipe qui ne comptait pourtant qu’un point depuis le début de saison.

Pas de but entre le Standard et Westerlo. Photo by Peter De Voecht / Photonews ©PDV

L’Antwerp a buté face à un mur ! Samedi, les champions en titre ont été contraints à match nul et vierge en but face au RWDM (0-0). Théo Defourny a été le héros de la soirée : le gardien molenbeekois a stoppé deux pénaltys de Vincent Janssen.

Théo Defourny a stoppé deux pénaltys face à l'Antwerp. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS

Si l’Union Saint-Gilloise s’est imposée dimanche, c’est en grande partie grâce à sa recrue estivale : Mohamed Amoura. Le milieu de terrain algérien a inscrit un doublé face au Cercle de Bruges, permettant à son équipe de revenir dans le top 6 (4e).

Dimanche, Anderlecht et Bruges s’affrontaient dans le premier Topper de la saison ! Dans un match pauvre en occasions, les Mauves ont livré un match sérieux et ont ouvert le score via Kasper Dolberg. Mais en seconde période, les Bruxellois ont été contraints au partage (1-1) après un but contre le cours du jeu d’Andreas Skov Olsen.

Anderlecht est 2e de Pro League, Bruges 3e. ( Photo by Vincent Kalut / Photonews ©VKA

Aussi en football :

Cyclisme

Wout van Aert est maudit. Dimanche se tenait l’Euro de cyclisme à Drenthe, aux Pays-Bas. Alors que Wout van Aert et Arnaud De Lie étaient bien placés dans la course pour jouer la victoire finale, Christophe Laporte a tenté sa chance en solo à 12 kilomètres de l’arrivée. Malgré un retour spectaculaire de van Aert, porté par un De Lie explosif et généreux, le Français a su tenir jusqu’au bout et a décroché la médaille d’or. Van Aert a pris l’argent, De Lie a quant à lui terminé 4e derrière le Néerlandais Olav Kooij.

Christophe Laporte a tenu jusqu'au bout pour aller chercher la médaille d'or. BELGA PHOTO DAVID PINTENS

Chez les femmes, la Belgique a aussi été chercher un podium. C’est la Néerlandaise Mischa Bredewold qui a décroché l’or. Elle s’est imposée avec 4 secondes d’avance sur sa compatriote Lorena Wiebes, la championne d’Europe 2022 et la Belge Lotte Kopecky.

Lotte Lopecky a été chercher la médaille de bronze à Drenthe. BELGA PHOTO DAVID PINTENS

Victor Campenaerts a remporté samedi son premier contre-la-montre depuis 2019 en s’imposant sur le chrono de la 4e étape du Tour du Luxembourg.

Tennis

Elise Mertens et Storm Hunter ont remporté en double samedi le tournoi WTA 1000 de Guadalajara au Mexique (2.788.468 dollars). Le duo belgo-australien, première tête de série de ce tournoi sur dur, a battu en une heure et 24 minutes et trois sets (3-6, 6-2 et 10-4) la paire formée par la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe.

Elise Mertens, à nouveau N.1 en double: "La preuve que j'ai connu une belle année"

Moteurs

La revanche de Max Verstappen. Battu la semaine dernière à Singapour, le Néerlandais a remis les choses à l’endroit dimanche en remportant le Grand Prix du Japon de Formule 1, 16e des 22 épreuves du championnat du monde. Son écurie Red Bull, victorieuse de 15 GP cette année, s’est assurée du titre des constructeurs. Lando Norris (2e) et Oscar Piastri (3e) complètent le podium du jour.

Max Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri composent le podium. (AP Photo/Toru Hanai) ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Barry Baltus a pris la 8e place de la course de Moto2 du Grand Prix d’Inde de vitesse pure sur le circuit Buddh International dimanche, marquée par un important accident lors du premier tour.

Rugby

Avec onze essais, dont un quintuplé du seul ailier Henry Arundell, l’Angleterre, avec ses habituels remplaçants, s’est offert un festival face au Chili (71-0), dans son 3e match du groupe D de la Coupe du monde de rugby.

Dimanche soir, le Pays de Galles a décroché son ticket pour les quarts de finale après une victoire éclatante face à l'Australie. Pour la première fois de leur histoire, les Wallabies risquent de ne pas voir les quarts de finale.