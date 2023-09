À 10 contre 11, La Gantoise renverse Eupen et prend seule la tête du championnat

En fin de première période, Gift Emmanuel Orban est exclu pour avoir poussé un Eupennois au niveau du cou (44e). L'expulsion est sévère, et met les Gantois en grandes difficultés pour la seconde période.

2 buts en 13 minutes

Au retour des vestiaires, les Buffalos sont transformés et débordent d’envie. Un pénalty généreux est sifflé après 3 minutes : Slonina stoppe la tentative de Cuypers, mais Sven Kums suit bien derrière et égalise (1-1, 49e).

Quelques minutes plus tard, Tarik Tissoudali est trouvé au second poteau et donne l’avantage aux siens (2-1, 58e). En à peine 13 minutes, Gand a su renverser la situation !

En fin de match, Paul Nardi réalise plusieurs parades décisives pour maintenir son équipe devant.

Grâce à cette victoire, les Gantois comptent 17 points et occupent la première place avec 2 points d’avance sur Anderlecht. De son côté, Eupen essuie un 3e revers consécutif et occupe la 11e place avec 10 pts.