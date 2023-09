Charleroi 0 - 0 Courtrai (en direct) : un début timide

La liaison entre Charleroi et Edward Still n'avait pas fait de belles étincelles l'année dernière et, pour le moment, sa nouvelle relation avec le KV ne décolle pas non plus. Lanterne rouge, les Courtraisiens n'ont pu glané que deux petits points, mais, les hommes de Felice Mazzu ne font pas beaucoup mieux avec quatre partages et trois défaites. Ce sera un match entre équipes qui ont besoin de points, ce samedi au Mambourg.