En tête-à-tête avec Alexander Blessin, avant son dixième match à la tête de l'Union : “La victoire face à Anderlecht a été une vraie délivrance”

La singularité du moment était l’occasion de se poser plusieurs minutes en tête-à-tête avec Alexander Blessin. Pour mieux connaître le personnage se cachant derrière l’entraîneur de ce club réellement à part. Via cinq questions sans détour.

Le fait que plus personne ne parle de Karel Geraerts à l’Union est-elle une réussite personnelle ?

”(Rires) Je ne veux pas parler du passé. La saison dernière, les gens ne parlaient plus de Mazzù et c’était la preuve que Geraerts faisait du bon travail. Finalement, tous les deux ont fait du très bon boulot. De notre côté, nous sommes en mission et je vois une belle progression dans l’équipe donc je dirais seulement que nous sommes dans la bonne direction.”

guillement "Après la victoire face à Anderlecht, j'ai ressenti une vraie délivrance."

En quoi votre période sans club, avant d’arriver à l’Union, vous a permis d’être un meilleur entraîneur ?

”Ma période au Genoa m’a aidé à être plus ouvert d’esprit. Ensuite, quand j’étais sans club, j’ai eu le temps de réfléchir à ce qui avait été bon et mauvais durant cette période en Italie. Un coach m’a dit un jour : “en football, l’expérience est le plus important.” Je ne sais pas si mes expériences du passé m’ont permis d’être un meilleur entraîneur mais cela m’a permis d’évoluer. Après la victoire face à Anderlecht en ouverture de championnat, j’étais vraiment très heureux car c’était une sorte de délivrance. Quand vous êtes six mois en dehors du football, un manque se fait ressentir. Alors quand votre nouveau club bat une grande équipe du championnat avec la manière pour vos débuts, cela donne beaucoup d’émotions.”

Vous êtes vu comme un coach très proche des joueurs, sur et en dehors des terrains, jamais avare d’une blague : la communication est-elle la clé pour un entraîneur ?

”Il faut que la relation soit claire entre les joueurs et l’entraîneur. Ils doivent avoir le sentiment d’être avec un coach qui leur fait confiance et qui toujours prêt à les écouter. J’aime rigoler avec mon groupe tout en étant transparent avec eux en leur disant que, quand nous sommes sur le terrain, nous devons être focus sur notre mission. Mais le plaisir est très important car quand vous prenez du plaisir, vous performez mieux. Il faut trouver la bonne balance entre le travail et le plaisir.”

guillement "Les joueurs sont des modèles et ont des responsabilités envers l'extérieur."

Pour les entraîneurs comme les joueurs, la gestion entre la vie privée et la vie professionnelle est difficile. Comment parvenir à gérer les problèmes privés sans que cela n’influe sur le football ?

”C’est très difficile car, en travaillant dans le monde du football, nous sommes dans une bulle. D’un côté, nous devons être des modèles pour l’extérieur et avons des responsabilités envers les gens. Surtout dans un club familial comme l’Union. Et d’un autre côté, il faut savoir gérer toute cette pression liée au métier de footballeur ou d’entraîneur. C’est le plus beau métier du monde car on peut pratiquer sa passion et gagner beaucoup d’argent mais cela demande énormément de discipline. Et pour cela, il faut être bien entouré.”

Vous avez 50 ans depuis quelques mois. Qu’est-ce que cela a changé dans votre vie ?

”Je tiens à dire que j’ai un âge biologique de 38 ans (rires). Je suis en forme physique et je suis resté actif ces dernières années. Cinquante est simplement un nombre pour moi. Le plus important est ce qu’on ressent à l’intérieur de soi. Parfois, je fais des blagues avec mes enfants ou avec mes joueurs comme si j’avais leur âge. Finalement, le plus important est de profiter de la vie peu importe son âge.”