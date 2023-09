Brian Riemer cherche encore la bonne formule : “Il faut du temps pour trouver la bonne combinaison”

Loin de sa colère à Courtrai, le coach danois aborde ce moment avec son bon vieux sourire. Mais il n’a pas caché qu’il cherchait encore la bonne formule. Son noyau a beaucoup changé cet été et les derniers jours du mercato ont modifié plusieurs rapports de force. Dans le 4-3-3 établi par la direction sportive du club, il doit trouver les bons acteurs. Le casting est encore ouvert à plusieurs postes.

Gardien : “Alors j’arrête ma carrière”

C’est le sujet à la mode au Lotto Park. Schmeichel, qui pourrait être prêt à jouer dès ce dimanche après avoir repris l’entraînement collectif, ou Dupé, fautif sur le deuxième but courtraisien le week-end passé ? Riemer n’a pas donné de réponse vendredi en conférence de presse mais il a tenu mettre les choses au clair. “Tôt ou tard cette saison, je ferai un choix sur l’identité du numéro 1 dans le but. Kasper et Maxime sont deux très bons gardiens mais ils ont des qualités différentes.”

Toute la Belgique estime que le choix est déjà fait. Schmeichel est le gardien titulaire du Danemark, avec une grande gueule et un gros CV. Mettre Dupé sur le banc sera beaucoup plus simple. “Si c’était ainsi, j’arrêterais tout de suite ma carrière. Ça voudrait dire qu’il n’y a plus de compétition dans mon noyau. Je n’ai jamais promis à personne qu’il serait titulaire. Et c’est valable pour toute l’équipe.”

Arrières latéraux : Dolberg a besoin de centres

S’il n’est pas simple d’avoir un avis tranché sur le niveau du RSCA, un constat saute aux yeux quand même : Dolberg est trop isolé. Il a marqué trois buts mais on se demande parfois s’il ne va pas adopter un ballon et le baptiser “Wilson” ou “Kipsta” tant il est seul sur son île.

La formule au milieu est le premier réflexe quand on cherche une solution, on y reviendra, mais l’apport des arrières latéraux pourrait changer la donne également. À Courtrai, Anderlecht jouait avec Sardella à droite et N’Diaye à gauche. Deux garçons qui préfèrent combiner et plutôt que déborder sur leur flanc. Là où Patris et Augustinsson choisissent plutôt la simplicité en centrant dès que possible. Ce qui convient mieux à Dolberg et sa détente assez phénoménale.

La complémentarité entre Patris et Dolberg avait sauté aux yeux lors du match de gala contre l'Ajax en juillet. ©JIMMY BOLCINA

Riemer approuve, même s’il nuance en expliquant qu’il aura besoin des deux profils selon le plan de jeu choisi. “Augustinsson est arrivé tardivement et était blessé à Courtrai. Il est maintenant prêt. Patris, lui, s’est cassé la main et a pu rejouer le week-end passé. Tout ça rentre dans un contexte plus global : il faut du temps pour trouver les bonnes combinaisons, savoir ce qui convient le mieux à l’ensemble.”

Numéro 10 : Leoni, victime potentielle

Ce puzzle à assembler, c’est la mission de Riemer. Il n’aura pas un temps illimité pour qu’on commence à voir apparaître l’image sur la boîte, celle qui donnait envie dans la vitrine après un mercato alléchant. La pièce qui pourrait débloquer le casse-tête, c’est celle du meneur de jeu. Celui qui pourra amener plus de liant entre l’avant-centre et le reste de l’équipe. “C’est vrai. On doit avoir plus de proximité avec Dolberg et on y travaille”, admet le coach en citant les noms de Flips et d’Hazard comme candidats potentiels.

Mais qui enlève-t-on du triangle actuel ? Delaney, le Danois à l’impressionnante carrière internationale ? Rits, une des recrues importantes de l’été qui se réjouit d’affronter ses anciens équipiers dimanche ? Leoni, le chouchou des supporters ? Le choix ressemblera à un crève-cœur. Et comme souvent dans ce cas, c’est le plus inexpérimenté qui pourrait le payer. Leoni pourrait sauter du onze dimanche.