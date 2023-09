Nos confrères d’Eleven Sports l’ont croisé récemment et en ont profité pour lui poser une question qui est à la mode depuis que nous avions appris que le Standard avait tenté de le faire revenir cet été : un retour chez les Rouches est-il possible ?

Le Liégeois ne ferme pas la porte : “Je me concentre sur l’Atlético, il me reste un an de contrat. On va voir comment se déroule la saison… mais c’est vrai que c’est peut-être dans un coin de ma tête, oui.”