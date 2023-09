De retour au Standard, Moussa Djenepo est en opération commando : “J’ai confiance en mes soldats pour faire de beaux résultats”

Son choix de revenir : “Je n’ai pas réfléchi pour retrouver ma famille”

L’affection que Moussa Djenepo porte pour le Standard, qu’il a rejoint pour la première fois en 2017 en provenance de Yeelen, n’est pas feinte. Dans chacun de ses mots évoquant le matricule 16, on la perçoit. “Je suis vraiment content d’être là, précise-t-il. Le Standard, c’est ma famille. Et revoir sa famille, cela fait toujours plaisir. Pour moi, le choix a été facile. Une fois que la possibilité d’un retour s’est ouverte à moi, je n’ai pas réfléchi beaucoup. J’aime ce club, qui m’a tout donné, et si je dois me sacrifier pour lui, je le ferai.”

Le mot sacrifice prend son sens lorsqu’on sait que Djenepo a fait un gros effort financier (il gagnait…. 1,9 million d’euros brut par an en Premier League) pour revenir au Standard. Un club qui est dans le fond de tableau de la Pro League depuis plusieurs semaines. “À aucun moment, je ne me suis dit que c’était un pas en arrière de revenir. Je connais les valeurs du club. La solidarité, la grinta, la motivation, l’énergie. Et je sais que quelle que soit sa situation sportive, le Standard reste le Standard. Je ne préfère pas parler d’argent mais ce que je peux dire, c’est qu’on se sent bien là où on est apprécié. C’est mon cas à Sclessin.”

S’il fait forcément, déjà, partie des cadres du noyau rouche, tant par sa qualité que par son expérience, Djenepo refuse d’être vu comme un joueur à part. “Je vais mouiller le maillot et me donner à fond. Mais je suis sur un pied d’égalité que mes équipiers et j’ai envie d’être rassembleur. Ici, on dit souvent tous ensemble. Cela doit se voir sur le terrain. J’ai envie que cette mentalité soit imprégnée en chacun d’entre nous.”

Son évolution en Angleterre : “Le même Moussa mais avec plus d’expérience”

Comment résumer l’expérience à Southampton (relégué en Championship la saison passée) de Moussa Djenepo ? Par des chiffres, d’abord. 91 matchs joués, cinq buts et cinq assists. Par une difficulté à s’imposer dans la peau d’un titulaire (seulement sept titularisations en Premier League la saison passée, et cinq la saison précédente). Mais aussi et surtout par une progression, “à tous les niveaux”, précise-t-il.

”En Angleterre, j’ai grandi. J’ai appris pas mal de choses. Je suis toujours le même Moussa mais avec beaucoup plus d’expérience. On n’a jamais fini d’apprendre mais je pense être devenu plus professionnel, plus fédérateur, aussi. Je suis plus un joueur d’équipe qu’auparavant. Tant offensivement que défensivement, j’ai fait des progrès. Mentalement, j’ai également évolué. Car dans le foot, rien n’est facile et il est important de ne jamais lâcher, dans la tête.”

Ses ambitions : “On peut devenir une force indomptable”

En aidant le Standard à aller chercher sa première victoire de la saison, à Eupen (1-3), Moussa Djenepo a permis aux Rouches de remonter à la 12e place du classement. Mais il en veut évidemment plus, comme son implication et ses raids au Kerhweg l’ont montré. “Est-ce que je voulais particulièrement me mettre en évidence pour mon retour ? Pas forcément. Je voulais surtout faire les choses bien pour aider l’équipe. Quand on gagne, c’est collectivement.”

Et il n’y a qu’un enchaînement de victoires qui permettra aux Liégeois de retrouver des ambitions. “Avec l’équipe qui est la nôtre, je suis optimiste. J’ai confiance en mes soldats (sourire). Je vois ce qu’on montre à l’entraînement et il y a beaucoup d’envie chez chacun d’entre nous. Si l’on reste tous ensemble, on peut devenir une force indomptable et réaliser de beaux exploits.” Un peu à la manière de ce que le Standard a fait en 2017-2018 sous les ordres d’un certain Ricardo Sa Pinto. Dont un des joueurs majeurs s’appelait Moussa Djenepo.

Sa position : “Les consignes avant le spectacle”

Entre Carl Hoefkens et Moussa Djenepo, le courant passe bien. “Moussa m’étonne dans sa capacité à être un leader. Je suis très content de lui, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Son imprévisibilité ballon au pied est une énorme qualité : quand il touche le ballon, quelque chose peut arriver à tout moment”, souligne Hoefkens.

Entre Hoefkens et Djenepo, le courant passe bien.

Des compliments qui touchent le Malien. “J’ai directement senti que le coach avait confiance en moi. Quand il me donne des consignes, je n’ai qu’une envie : les respecter.” Et ce quelle que soit la position qui lui est demandée.

Capable d’évoluer comme deuxième attaquant, comme ailier offensif (droit ou gauche) ou comme latéral (comme à Eupen), Djenepo s’adapte. “Je n’ai pas de préférence en termes de positionnement”, indique-t-il. “Je connais les exigences du haut niveau et si je dois faire des choses auxquelles je ne suis pas forcément habitué pour aider l’équipe, je suis prêt à le faire. J’aime toujours autant faire le spectacle mais le respect des consignes est ma priorité.”

Sa relation avec les supporters : “Je vais tout donner pour eux”

Ovationné à sa sortie du terrain à Eupen, Moussa Djenepo a déjà reconquis ses anciens supporters. Il faut dire que son retour dans les conditions actuelles est à lui seul une preuve d’attachement au Standard. “Le plus important pour moi, c’est que les supporters soient contents”, termine le Malien, qui va découvrir Sclessin ce vendredi, face à Westerlo.

”J’ai du respect pour les autres équipes mais chez nous, ça reste chez nous. Avec les supporters derrière nous, je suis persuadé qu’on va faire des exploits. J’en appelle d’ailleurs à la solidarité, dans les vestiaires comme dans les tribunes. On va faire de belles choses, tous ensemble.” Un discours qui rime toujours avec amour.