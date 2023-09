Chris O’Loughlin fait le point sur le mercato estival de l’Union : “Vous n’imaginez pas les noms fous de joueurs proposés à l’Union cet été”

Pendant près d’une heure, celui qui n’est d’habitude pas un grand fan des entretiens a fait le bilan de son mercato et de la méthode de travail unioniste.

Vous attendiez-vous à un mercato aussi animé ?

”Nous savions que beaucoup de joueurs allaient partir avant le début du championnat. Le premier jour de la préparation, nous n’avions pas assez de place dans le vestiaire car beaucoup de nouveaux joueurs étaient déjà arrivés avant même ces départs. Puis, quand le championnat a commencé, certains se demandaient quand l’Union allait s’activer sur le marché des transferts… Tout était calculé en termes de départ hormis l’une ou l’autre surprise.”

guillement "Ce n'était pas impossible de garder El Azzouzi mais il faut parfois être réaliste."

Les départs d’El Azzouzi (Bologne) et de Nieuwkoop (Feyenoord) sont les surprises ?

”Oussama a énormément progressé et a fini la saison en boulet de canon. Il s’est ensuite fait remarquer lors d’une très belle campagne à la Can U23. Ce n’était pas impossible de le garder mais il faut être réaliste en tant que club quand un joueur peut rejoindre une grande compétition. Le plan n’était pas qu’il parte, mais quand les deux clubs et le joueur trouvent un accord, il n’y a rien à dire. Concernant Nieuwkoop, nous aurions voulu qu’il reste, mais je comprends l’envie d’un joueur qui retourne dans le club de son cœur avec lequel il jouera la Ligue des champions.”

Bart Nieuwkoop est resté deux saisons à l'Union. ©JIMMY BOLCINA

Vu le nombre important de départs, l’Union a débuté un tout nouveau cycle cet été.

”Il faut imaginer une ligne du temps qui a débuté il y a quatre ans. Sur ce laps de temps, nous avons eu beaucoup de cohérence dans l’équipe avec des joueurs qui sont arrivés pour remplacer d’autres ayant fait un pas en avant dans leur carrière. Nous avons par exemple signé Machida en janvier 2022 en sachant que Van der Heyden n’allait pas rester éternellement. C’est normal que des joueurs comme Vanzeir, Undav ou Teuma et Boniface finissent par quitter la Belgique. Tout ce qu’on peut faire est de faire attention à notre ligne du temps pour être prêts avec les bons joueurs au moment où l’équipe doit être rafraîchie.”

Le mot d’ordre est “anticipation” ?

”C’est plus de la planification que de l’anticipation. Nous avions planifié le départ de Van der Heyden car nous savons que des joueurs ne restent pas six ans dans un club. Le processus de recrutement de certains nouveaux joueurs présents le premier jour de la préparation estivale a débuté en novembre dernier. À l’époque, Undav avait été présenté en juillet 2020 mais les premières discussions avaient eu lieu plusieurs mois avant sa signature. Nous n’avons par exemple pas décidé de nous intéresser à Sadiki le jour où El Azzouzi a quitté l’Union… Il y a un gros travail en amont.”

Cette planification est-elle aussi présente pour les transferts réalisés en toute fin de mercato ?

”Clairement. Les contacts ont été pris il y a plusieurs mois pour un joueur comme Kevin Rodriguez même s’il a signé tardivement cet été. Nous ne faisons jamais un deal de dernière minute, tout est prévu. Mais parfois, il nous arrive de rater une cible : récemment, nous voulions un joueur évoluant en D2 dans son pays. Tout était réglé, j’avais rencontré son père devant le stade après Union-Charleroi de la saison passée. Ils avaient adoré l’ambiance et le jeu proposé par notre équipe. Mais au dernier moment, un club qualifié cette saison pour la Ligue des champions l’a convaincu de signer. Parfois, on a beau avoir un plan, certaines cibles nous filent entre les doigts.”

guillement "Pour certains nouveaux joueurs estivaux, le processus de recrutement a débuté en novembre dernier."

Quel regard portez-vous sur la vente pour plus de 20 millions d’euros de Victor Boniface ?

”Avant qu’un joueur ne signe, nous lui demandons toujours deux choses. La première est qu’il donne tout sur le terrain pour aider le club à être le plus compétitif possible. La seconde est de contribuer à la culture de l’Union. En contrepartie, nous lui expliquons que nous serons toujours fiers de l’amener vers l’étape suivante de sa carrière car nous savons qu’un club belge n’est qu’une étape vers l’un des cinq gros championnats. Nous avons tenu le même discours à Boniface lors de son arrivée. Il a tout donné sur le terrain et nous sommes désormais fiers de le voir jouer en Bundesliga. En tant qu’attaquant puissant et imprévisible, il avait un profil vraiment spécial.”

Victor Boniface a déjà marqué les esprits en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Avez-vous changé votre façon de travailler vu les montants beaucoup plus élevés à l’Union, aussi bien dans vos ventes que dans vos achats ?

”Non, si notre méthode s’est améliorée ces dernières années, nous travaillons toujours de la même manière en commençant par analyser les datas puis en regardant le joueur de manière intense pour connaître parfaitement son style de jeu. Il y a ensuite un gros travail autour de la personnalité du joueur. Tout ce processus-là n’a pas changé. C’est clair que le club était dans une autre dimension au niveau des budgets il y a quelques saisons. Mais nous avons grandi étape par étape tout en gardant nos valeurs et nos principes. À chaque transfert entrant, nous pensons vraiment que l’argent mis sur la table pour tel ou tel joueur est sa réelle valeur.”

Est-il désormais plus facile de convaincre un joueur qu’auparavant ?

”Les joueurs connaissent désormais mieux l’Union, il ne faut plus leur expliquer le plan du club. Mais le processus n’a pas changé dans le sens où nous voulons toujours signer les bons profils qui ne sont peut-être pas les plus connus. Vous n’imaginez pas les noms fous de joueurs qu’on m’a proposés cet été… Il s’agissait pour certains de très solides joueurs avec un nom connu qui ont joué dans les gros championnats. Mais ce n’est pas dans notre ADN de signer des joueurs comme cela. Il y a trois ans, ces joueurs n’auraient jamais été proposés à l’Union.”

guillement "Vous n'imaginez pas les noms de joueurs qu'on m'a proposés cet été..."

Avez-vous le sentiment que l’Union est actuellement meilleure qu’il y a un an ?

”Il y a un an, on m’a posé la même question (sourire). J’avais répondu que chaque équipe est spéciale. Lors de la première saison en D1A, l’Union était différente que la saison suivante après la campagne européenne. Les joueurs actuels ont un nouveau challenge et savent qu’il y a beaucoup d’attentes autour du club. En tout cas, si nous pouvions créer une équipe avec tous les joueurs passés récemment à l’Union, ce serait pas mal. Il faudrait contacter “EA Sports”, le créateur du jeu FIFA (sourire).”

Vu votre logique d’anticipation, avez-vous déjà des noms de joueurs en tête en vue du mercato hivernal ?

”Après la fermeture du mercato estival, j’ai profité d’un long week-end en éteignant mon téléphone. Le lundi suivant, en le rallumant, j’ai reçu un message d’un agent anglais qui me demandait quels étaient les besoins de l’Union pour janvier… Je lui ai demandé s’il était sérieux (rires). Cette équipe a besoin d’apprendre ensemble et nous verrons plus tard si nous avons des besoins particuliers pour janvier mais nous croyons fermement en l’équipe actuelle. Nous n’avons aucun nom en tête pour le mercato hivernal.”

L'Union va goûter une nouvelle fois à une campagne européenne. ©VKA

L’Union affronte ce jeudi Toulouse, un club qu’aurait pu rejoindre Castro-Montes…

”Je ne sais pas, il faut demander à Alessio. Son transfert a pris du temps mais il est très content d’être à l’Union. Sans parler de Castro-Montes, je sais que nous avons eu des cibles communes avec Toulouse. Lors d’un des derniers mercatos, ils voulaient à tout prix un joueur et ils pensaient l’avoir convaincu. Je ne donnerai pas son nom mais il est actuellement dans notre équipe (sourire). L’ancien chef de recrutement de Toulouse m’a appelé plus tard en me demandant comment nous avions fait pour le convaincre…”

guillement "Nous avons une chance de passer la phase de groupes."

Après Toulouse, il y aura Liverpool puis Linz : quelle est la place de l’Union dans ce groupe ?

”Je ne veux manquer de respect à aucune équipe, il faudra faire attention à tous nos adversaires. Mais vu la qualité de notre groupe et notre expérience européenne, nous avons une chance de passer la phase de groupes. (Il se rapproche du téléphone qui enregistre l’interview). Une chance ! Je n’ai pas dit que ce sera forcément le cas, j’ai simplement dit que nous avons une chance d’y arriver.”