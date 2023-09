Standard : il n’y aura pas d’affaire Balikwisha-Hoefkens

Une nonchalance qui a énervé

Après la rencontre, alors qu’il était encore guidé par l’adrénaline de cette fin de match mouvementée, Arnaud Bodart ne pouvait cacher son exaspération au micro de nos confrères d’Eleven. “Ce qu’on a fait en fin de match, c’est inadmissible. Je ne vais incriminer personne en particulier mais on ne peut pas faire des choses pareilles. Si Eupen est un peu plus juste, il peut revenir dans la rencontre.” Le courroux du portier liégeois, qui s’est vu priver d’une première clean-sheet cette saison, est dirigé vers le laxisme qui a gagné certains Standardmen lors des dix dernières minutes du temps réglementaire.

Carl Hoefkens n'a pas apprécié le comportement de William Balikwisha.

Le point de départ de ces 20 minutes de folie était évidemment la perte de balle coupable de William Balikwisha quelques secondes seulement après sa montée au jeu. “Ce n’est pas le fait qu’il perd le ballon qui m’a énervé, mais bien son attitude”, a précisé Carl Hoefkens après la rencontre. Nonchalant, comme pas concerné, William Balikwisha, qu’on a l’habitude de voir le sourire aux lèvres, avait le visage fermé lors de sa montée au jeu. Après sa perte de balle, il a esquissé une réclamation auprès de Jonathan Lardot pour une faute inexistante et s’est arrêté net. Dans la foulée, Yaya Touré se levait et soufflait quelques mots à l’oreille d’un Carl Hoefkens qui ne décolérait pas. Sur le banc, tout le monde semblait agacé par le laxisme de l’international congolais et cela ne s’est pas arrangé dans les minutes qui ont suivi.

Balikwisha ne sera resté que dix petites minutes sur la pelouse d'Eupen. ©DHA

Aucun signe avant-coureur et une explication constructive

Durant la semaine, après son retour d’équipe nationale, William Balikwisha a été mis au courant par son coach de son intention de le laisser sur le banc au profit d’un Hayao Kawabe qui montait en puissance. L’histoire de la rencontre donnera d’ailleurs raison au T1 liégeois. Après cette discussion, franche, entre les deux hommes, le médian offensif n’a rien laissé transparaître d’où la surprise d’Hoefkens dimanche lorsqu’il a constaté le comportement de son joueur.

”Pour moi, c’est déjà du passé et on va de l’avant. Si William a besoin d’explications, ma porte lui est grande ouverte. En a-t-il déjà demandé ? Pas encore”, ajoutait Hoefkens en conférence de presse. Plus tard, il semble que les deux hommes se soient expliqués et que le dossier ait été classé. Toujours est-il qu’en agissant de la sorte, Carl Hoefkens a lancé un message clair à ses hommes. Des mécontents, il y en aura encore dans les prochaines semaines suite à l’apport de quantité mais aussi de qualité, lors du dernier jour du mercato. La saison dernière, dans une moindre mesure, Ronny Deila avait déjà agi de la sorte avec Noah Ohio à Bruges lorsqu’il avait sorti le Néerlandais, quelques minutes seulement après le retour des vestiaires. L’attaquant n’avait d’ailleurs pas caché son mécontentement ce qui avait irrité le coach norvégien. “C’est la première et dernière fois que je vois ça”, avait-il déclaré après la rencontre. Là aussi, les deux hommes avaient rapidement aplani leur différend.

La saison dernière à Bruges, Ronny Deila n'avait pas apprécié l'attitude de Noah Ohio lors de son remplacement. ©Jan De Meuleneir

Balikwisha à la relance contre Westerlo ?

Maintenant que le joueur et son coach ont mis les choses au clair, il conviendra de voir comment William Balikwisha, plus que jamais touché dans son orgueil, réagira dans les prochains jours et surtout lors de sa prochaine apparition sur le terrain. Une apparition qui pourrait bien survenir ce vendredi face à Westerlo à la faveur de la suspension de Steven Alzate. Cette semaine, les qualités de management de Carl Hoefkens seront mises à l’épreuve et, en cas de titularisation face à Westerlo, une grosse prestation de Balikwisha serait un happy ending parfait à cette histoire.