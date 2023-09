Victor Boniface était de passage à l’Union : “Je suis surpris de la vitesse à laquelle je me suis adapté à la Bundesliga”

guillement Non, ce n'est pas facile: le niveau est vraiment plus élevé.

Le Nigérian est revenu sur ses premiers pas en Bundesliga, qu’il a déjà conquise, marquant cinq buts et délivrant deux passes décisives avec Leverkusen. “J’évolue dans une bonne équipe et dans un grand championnat. Tout se passe bien pour moi depuis le premier jour.” On pourrait même croire que tout est facile pour celui qui s’était déjà adapté très rapidement à la Belgique en arrivant de Norvège, il y a maintenant un an. “Non, ce n’est pas le cas. Le niveau est vraiment plus élevé qu’en Belgique. Samedi, j’ai affronté Dario Upamecano, un défenseur puissant et rapide comme moi : c’est une bonne expérience.”

La "Boni dance", lorsqu'il faisait les belles heures de l'Union. ©PCR

Boniface admet tout de même qu’il n’osait pas rêver de tels débuts : “Oui, je suis surpris de voir à quelle vitesse je me suis adapté, même si je n’avais pas vraiment de doute sur moi-même en allant là-bas. Je réussis aussi mes débuts parce que je suis entouré de bons joueurs, c’est plus facile.”

En tête de la Bundesliga et en sélection

Des débuts fracassants, même, qui lui ont valu les titres de meilleur débutant et également meilleur joueur du mois de septembre. “Je n’imaginais pas pouvoir remporter de tels trophées dès mon premier mois en arrivant de Belgique.” Le choix de l’Allemagne semble avoir été le bon, à l’image des matchs de haut vol qu’il avait déjà réalisés contre l’Union Berlin et Leverkusen en Ligue Europa : “Ils m’avaient contacté il y a longtemps, je suppose parce que j’avais sorti de bonnes prestations contre eux (NdlR : en quart de finale d’Europa League) et contre Berlin également. J’ai vu l’Allemagne comme une bonne étape dans ma carrière après la Belgique. Je ne me voyais pas partir directement en Angleterre.”

Super Eagle

Cerise sur le gâteau, celui qui n’avait encore jamais été appelé en sélection est devenu un “Super Eagle” en septembre et a délivré une passe décisive pour sa première face à São Tomé-et-Príncipe (6-0). Être le meilleur buteur de l’équipe en tête de la Bundesliga, ça aide à convaincre, évidemment : : “C’était un de mes objectifs, même mon plus grand rêve que de représenter mon pays.” Le conte de fées continue.