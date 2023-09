Durant l’été, OHL avait recruté Jonatan Braut Brunes au club norvégien de Strømsgodset IF. Si l’attaquant présente des statistiques tout à fait correctes, son arrivée avait surtout fait du bruit en raison du lien de famille qui le lie à un autre footballeur norvégien : Erling Haaland !

L’attaquant n’avait pas brillé pour ses premières apparitions sous le maillot louvaniste, n’ayant pas trouvé les filets lors des matchs face à l’Antwerp et Eupen.

Face à Gand ce dimanche 17 septembre, il n’a fallu que 6 minutes de jeu pour que Brunes trouve le chemin des filets. Sur une percée depuis le flanc droit, Sagrado a ainsi servi le numéro 9 face au but vide, celui-ci n’ayant plus qu’à pousser le cuir au fond des filets. Premier but en Belgique pour le Norvégien, le trentième depuis le début de sa carrière.

Brunes a été célébrer le but auprès du passeur, Sagrado. BELGA PHOTO JOHN THYS

Il lui faudra encore quelques pions pour rattraper le numéro 9 de Manchester City, auteur de déjà 7 buts cette saison en Premier League et 219 buts en carrière !