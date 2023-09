À la 54e minute de jeu, le portier anderlechtois Maxime Dupé est coupable d'une erreur de relance. Le ballon arrive dans les pieds de Kadri qui adresse un centre vers Avenatti dans la surface. L'Uruguayen remet le ballon du genou vers le but, mais Zeno Debast sauve le cuir sur sa ligne... d'une intervention de la main !

L'abriter siffle logiquement un pénalty et adresse un carton rouge à destination du Diable Rouge.

Une action qui évoque évidemment un match légendaire de la Coupe du monde 2010 : lors du quart de finale entre l'Uruguay et le Ghana, Luis Suárez avait été exclu pour une faute de main similaire en fin de prolongation. Asamoah Gyan avait le but de la qualification au bout du pied, mais avait trouvé la barre transversale sur pénalty. L'Uruguay s'était imposé aux tirs au but par la suite.

Luis Suarez, stoppant une tentative ghanéenne de manière non-réglementaire lors de la Coupe du monde 2010. (AP Photo/Themba Hadebe) ©AP

Malheureusement pour Debast, son sauvetage héroïque n'aura servi à rien : sur pénalty, Avenatti ne s'est pas manqué et a donné l'avantage au KVK. Les Mauves sont toutefois parvenus à arracher le point du partage en toute fin de rencontre.