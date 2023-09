DIRECT | Eupen – Standard : deux buts coup sur coup juste avant la pause ! (0-2)

Les Rouches peuvent toutefois aborder le match du jour avec optimisme : Eupen est un adversaire qui leur réussit plutôt bien. Depuis le retour des Pandas en D1A (2016), les Liégeois ont remporté 10 de leurs 15 derniers affrontements toutes compétitions confondues.

Les recrues particulièrement actives

Dès les premières minutes de jeu, on sent que c’est un nouveau Standard qui se présente. Les recrues se mettent rapidement en évidence : Djenepo est percutant sur son côté gauche, tandis qu’Alzate et Hayden contrôlent outrageusement l’entrejeu. Globalement, on sent que les Rouches jouent avec plus de vitesse et de justesse que lors des dernières semaines.

Ce Standard est intéressant, mettant le pied sur le ballon et venant presser haut son adversaire. Toutefois, les Liégeois sont à la peine pour se créer des occasions… Eupen est de son côté reclus dans sa partie de terrain, ne misant que sur la vitesse de Charles-Cook pour faire la différence. Sur deux percées en contre, le joueur grenadien va inquiéter les Rouches, contraignant Hayden et Alzate à casser le jeu et à prendre un carton jaune (22e, 43e).

Deux buts en deux minutes

Après 45 minutes sans réelle opportunité majeure, c’est dans le temps additionnel que le Standard va faire la différence. Juste avant la pause, Kawabe adresse un long ballon en profondeur vers Kanga. Le Français prend le dessus physiquement sur Davidson et trouve les filets d’une frappe puissante (45e+3).

Si marquer un but juste avant la mi-temps est idéal, en marquer deux est un scénario de rêve. Une minute après l’ouverture du score le défenseur eupenois Paehuyse est coupable d’une relance grossière, offrant le ballon Kawabe à l’entrée du rectangle. Le Japonais prend son temps pour s’infiltrer dans la surface et doubler le score (2-0, 45e+4). Deux frappes cadrées, et deux buts pour les Rouches !

Les compositions :

Eupen réalise un début de saison impressionnant, et aborde cette rencontre avec moins de pression que son adversaire. Un seul changement est à signaler dans le 11 des Pandas : Charles-Cook prend la place de Finnbogason en attaque.

KAS Eupen : Slonina – Davidson, Palsson, Paehuyse – Magnée, Baiye, Lambert, Van Geneechten – Pantovic – Charles-Cook, Nuhu

C’est un 11 de départ inédit et alléchant qu’aligne Carl Hoefkens : les 4 recrues de fin de mercato sont toutes titularisées ! Djenepo, Alzate et Hayden débutent ainsi dans l’entrejeu au détriment des habitués du début de saison n’ayant pas donné satisfaction (O’Neill, Price, Balikwisha). Devant, Kanga est épaulé par Sowah, prêté par le Club de Bruges. À noter aussi le retour de Laifis en défense, probablement dans une défense à 3 avec Djenepo piston gauche.

Standard de Liège : Bodart – Vanheusden, Bokadi, Laifis, Fossey – Djenepo, Hayden, Alzate, Kawabe – Sowah, Kanga

Le direct :