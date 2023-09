Xavier Mercier, ancien équipier à OHL, juge l’arrivée de Kamal Sowah au Standard : “Avec un bon attaquant à ses côtés, cela peut fonctionner”

En Angleterre, le médian offensif ne perce pas et est prêté à OH Louvain, alors en D2. Dans le Brabant flamand, il doit d’abord convaincre, pendant une saison et demie, sans trop jouer, avant de prendre part à la montée d’OHL en D1A, en 2020, puis de former un trio d’enfer avec Thomas Henry et Xavier Mercier, qui affole les défenses et est impliqué dans 75 % des buts.

La carrière de l’international ghanéen, 21 ans, semble alors lancée quand le Club Bruges casse sa bourse pour mettre 9 millions € sur la table et en faire, à l’époque, son transfert le plus cher. Mais l’histoire de Sowah est donc inconstante, et un éternel recommencement. Titulaire au début des deux saisons passées à Bruges, il rentre dans le rang, est prêté à l’AZ Alkmaar où il ne perce pas, en 2021-22, puis il ne constitue plus une priorité pour Scott Parker puis Rik De Mil, la saison passée, après des débuts réussis avec Carl Hoefkens (16 titularisations lors des 22 premiers matchs, 2 buts en Ligue des champions et 4 passes décisives en championnat).

Prêté au Standard par le Club Bruges, Kamal Sowah doit donc à nouveau convaincre les sceptiques qu’il est capable de s’imposer et de s’offrir le droit de rêver. À Liège, il va retrouver Hoefkens. L’entraîneur parviendra-t-il à relancer le joueur ? À travers les témoignages de trois intervenants, dont le principal intéressé, voilà Kamal Sowah.

guillement Ses plus grandes qualités: sa course vers l'avant et son sens des appels.

Xavier Mercier (ancien équipier à OHL) : “La plus grande qualité de Kamal, c’est sa course vers l’avant et son sens des appels, tranchants. Il est intelligent pour comprendre à quel moment il doit se déplacer pour donner une possibilité de passe. Il est arrivé à Louvain sur la pointe des pieds, puis il s’est fait une place, au point qu’à la fin on se trouvait les yeux fermés sur le terrain. C’est un garçon très calme, assez timide, qui marche beaucoup à la confiance. Il aime essentiellement jouer dans l’axe, il est une sorte de box-to-box moderne, selon moi. Il a besoin de liberté, il peut évoluer en 8 ou en 10. Avec un bon attaquant à ses côtés, ça peut bien fonctionner.

C’est aussi un joueur qui a des stats de courses importantes, il est capable de faire les efforts de repositionnement défensif, mais il va aussi très vite pour aller chercher la profondeur. En confiance, il va faire gagner des matchs. En plus, il est généreux (sourire). Quand on était à Louvain, deux de ses buts ont été transformés en passes décisives pour moi, ce qui m’a permis de devenir meilleur passeur du championnat (en 2020-21).”

guillement Kamal est un joueur qui a besoin qu'on parle avec lui.

Carl Hoefkens (entraîneur du Standard) : “Je connais Kamal depuis longtemps, et après mon départ de Bruges on n’a pas cessé d’être en contact. Pendant l’été, j’ai parlé avec lui, je connaissais son objectif, qui était de jouer, de retrouver du rythme. Il a vécu une période très dure à Bruges, lors de sa première saison. Quand j’ai repris l’équipe, dès le premier entraînement, j’ai vu un joueur intéressant dans sa manière de jouer, avec de l’énergie, une capacité à trouver l’intervalle, à aller dans la profondeur. Il avait des qualités que j’aimais bien, et il a montré en Ligue des champions et en Pro League qu’il pouvait être performant. Il a formé un bon duo avec Jutgla.

Quand j’ai su qu’on avait l’occasion de le prendre avec nous, j’ai été tout de suite intéressé. Il va nous aider dans le jeu direct, c’est un joueur fantastique, qui a encore une belle marge de progression. Il peut encore marquer plus et donner plus de passes décisives. Après mon départ, je ne sais pas ce qu’il s’est passé à Bruges, mais je sais que Kamal est un joueur qui a besoin de dialogue. Il a besoin qu’on parle avec lui.”

guillement Tout le monde sait ce qu'on a fait à Bruges.

Kamal Sowah : “C’est drôle à dire, je me sens presque à la maison, au Standard. Je retrouve un entraîneur que je connais bien (Carl Hoefkens), je connais son système de jeu. Il ne m’a pas dit comment il souhaitait m’utiliser dans le système, mais tout le monde sait ce qu’on a fait ensemble à Bruges. On a eu directement une bonne connexion quand on s’est côtoyé à Bruges, il me laissait jouer, il me transmettait la confiance.

Je ne sais pas si je ressentais moins la confiance des autres entraîneurs après Carl (Scott Parker, Rik De Mil, puis Ronny Deila au début de cette saison). Disons qu’il y avait de la concurrence, et que je devais trouver ma meilleure position. J’ai du mal à expliquer pour quelle raison je n’ai pas réussi à percer à Bruges. Les premiers mois se sont bien passés, puis cela a été moins bien. Ai-je encore un futur à Bruges ? Je ne peux rien dire, car en football tout peut aller très vite. On verra comment ça se passera. Le match contre Bruges sera particulier et je pourrai le disputer.”