Le gardien genkois y est pour beaucoup si son équipe empoche trois points. Auteur de gros arrêts devant Eckert et Puertas notamment ou sur un centre-tir de Castro-Montes, il est “entré” dans les têtes des Unionistes, comme lorsque Puertas force son tir et l’envoie dans les nuages (80e). Il est sauvé par son équerre sur la reprise d’Amoura en fin de match.

Moris 6

Il n’a pas un arrêt à faire de la première période, mais encaisse pourtant sur le contre express de Genk où il n’a rien à se reprocher. Quelques bonnes sorties aériennes ou hors de son rectangle. Sur le 0-2, il arrête pour tant bien le premier tir d’Arokodare.

Mac Allister 6

L’Argentin a encore fait parler son jeu physique, commettant quelques fautes, parfois à la limite de la jaune. Mais du bon côté de la limite.

Burgess 5,5

Il est battu par Zeqiri sur le but d’ouverture et par Galarza sur le rocambolesque 0-2. À son crédit, un tacle salvateur face à El Khannous à 0-1 (62e). Offensivement, il aurait dû cadrer un premier coup de tête sur corner (28e) et surtout sur un coup-franc très bien botté par Castro-Montes (40e). À nouveau très nerveux, au point de provoquer gratuitement Zeqiri.

Leysen 4

Il se fait beaucoup trop facilement battre par un ballon piqué sur le 0-1 et ne parvient pas à revenir sur Paintsil. Il intervient à propos devant Paintsil pour empêcher le 0-2 (26e), mais sa première erreur l’a rendu fébrile.

Castro-Montes 5

Discret dans le jeu, il a été très précis sur ses coups de pied arrêtés.

Vanhoutte 6

Il s’est bien fondu dans cette équipe. Toujours vigilant à ne pas laisser d’espace dans son dos, il n’a pas raté grand-chose. Un reproche : il passe tout près de la deuxième jaune en taclant en retard Arokodare (80e).

Sadiki 6

Belle activité sans baisser de pied. Il loupe toutefois une intervention en reconversion défensive qui offre un 4 contre 3 dangereux à Genk (26e) et a lui aussi loupé une belle opportunité en ne cadrant pas (24e).

Lapoussin 5

En dedans, on ne l’a vu provoquer l’étincelle offensive qu’une fois, en lançant bien Puertas : c’était trop peu. Il ne “sent” pas un très beau centre de Lazare alors qu’il n’avait plus qu’à tirer. Auteur d’une perte de balle devant Fadera qui aurait pu coûter cher (62e).

Lazare 6,5

Un tout gros match qui commence en lançant parfaitement Eckert dès la 3e. Toujours au pressing, comme lorsqu’il chipe un ballon qui offre une occasion de but (7e). Ses percées et ses jambes de feu ont fait très mal à Genk. Il aura juste manqué un rien dans la finition, comme lorsqu’il traîne trop pour tirer sur une belle situation en début de match.

Eckert-Ayensa 5,5

Il s’est démené mais n’a pas eu l’efficacité des premiers matchs : il frôle le cadre sur sa première belle opportunité (3e), croque complètement son tir sur la deuxième (16e) et se heurte à Vandevoordt sur la troisième, pourtant à bout portant (45e).

Puertas 6,5

Son énergie a fait mal aux Genkois, à l’image de Munoz, averti pour l’avoir stoppé fautivement à la limite du rectangle (45e). Il ne cadre pas sur un beau centre en retrait de Lazare (12e) et se heurte à Vandevoordt sur une belle frappe (72e), mais a livré un match plein.

Nilsson 6

Monté pour Eckert, il a bien pesé sur l’arrière-garde genkoise et a failli faire mouche (76e).

Amoura 7

Sa montée à la 67e a provoqué un tourbillon dans la défense limbourgeoise, décontenancée par sa vitesse. Son incroyable reprise de volée extérieur pied droit aurait mérité mieux que le poteau de Vandevoordt, battu sur le coup (84e).