Au Standard, les hommes changent, le 3-5-2 reste

S’il n’est pas encore acquis que Moussa Djenepo, Isaac Hayden et Steven Alzate pourront jouer au Kehrweg (voir par ailleurs), il se dégage tout de même une tendance quant à la volonté de l’entraîneur de conserver le 3-5-2 qu’il a mis en place. Quelques questions demeurent et les prochaines semaines devront permettre d’en savoir plus sur les ressources de l’équipe et de Hoefkens.

Le Standard devrait évoluer avec cette équipe-type. ©IPM Graphics

Djenepo peut-il faire tout le flanc ?

Dans le 3-5-2 imaginé par Hoefkens, il n’est pas question (pour le moment) de toucher à la ligne arrière. Le départ de Donnum sera compensé par Moussa Djenepo, sur le flanc gauche, avec Marlon Fossey ou Gilles Dewaele de l’autre côté.

Quand il était au Standard, Djenepo était performant sur le côté gauche (11 buts et 6 passes décisives en 39 matchs lors de sa deuxième saison), avec une défense à quatre et donc un arrière gauche derrière lui. À Southampton, le médian offensif malien était aussi installé à gauche, ou à droite, et composait avec une défense à quatre dans son dos, parfois à trois.

Dans le schéma privilégié par Hoefkens, Djenepo devra prendre à sa charge tout le flanc gauche, avec le repositionnement défensif que cela suppose. Est-il en mesure d’assumer la tâche ? Aron Donnum a su le faire, pour partie, avec Ronny Deila. Cela demande une certaine discipline, pour garder un bon équilibre collectif.

Hayden vaut-il Cimirot, pour aider Alzate ?

Le transfert de Steven Alzate est une bonne pioche pour le Standard. Le médian colombien, prêté par Brighton, a affiché des qualités de construction, pour permettre à l’équipe liégeoise d’évoluer vers l’avant, la saison passée. Il reste toutefois un détail non négligeable : Alzate, qui a mis un peu de temps à s’acclimater à la compétition belge la saison passée et n’en mettra pas cette saison a priori, a surtout pu développer ses qualités quand il a eu un bon Gojko Cimirot à ses côtés.

Steven Alzate ne sera pas perturbé quand il va découvrir le championnat belge, qu'il connaît. ©VKA

Le médian bosnien n’est plus là, et c’est donc a priori Isaac Hayden qui devra reprendre le rôle. Toute la question est de savoir si l’Anglais sera en mesure d’assumer la tâche, malgré un physique que l’on dit fragile. S’il est à la hauteur, le duo sera précieux dans le milieu, un secteur où le Standard a éprouvé de grandes difficultés en ce début de saison avec les performances trop moyennes d’Aiden O’Neill, Isaac Price et Hayao Kawabe, qui pourraient faire les frais des nouveaux choix.

Pas d’arrière gauche, pas de plan B ?

Le noyau du Standard ne comporte pas d’arrière gauche de formation, sinon le jeune Noah Dodeigne, pas repris dans la liste A du club liégeois. Le constat était déjà posé par Ronny Deila la saison passée, et expliquait son recours au 3-5-2. Il est toujours d’actualité un an après : sans arrière gauche, il sera difficile pour Carl Hoefkens de mettre en place un plan B, avec une défense à quatre par exemple.

Le retour programmé de Kostas Laifis pourrait être une option, toutefois. Le défenseur central chypriote a déjà dépanné à l’époque de Michel Preud’homme. Il est capable de prendre le poste de manière ponctuelle. Mais sur la durée, cela peut-il tenir ? Le Standard de Ronny Deila avait surpris, mais il a eu aussi ses moments plus compliqués, quand l’adversaire anticipait son plan tactique, trop lisible faute de variante.

Djenepo, Alzate et Hayden qualifiés pour Eupen ?

Le Standard n’est pas encore certain de pouvoir compter sur trois de ses quatre recrues pour le match à Eupen. Moussa Djenepo, Steven Alzate et Isaac Hayden n’ont pas encore obtenu tous les documents relatifs à leur qualification pour le prochain match du Standard, ce dimanche. Carl Hoefkens espère que les dossiers seront réglés dans les prochaines heures, pour profiter tout de suite de ses renforts.