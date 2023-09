Charleroi : Felice Mazzù peut enfin articuler son nouveau triangle d’or

Le Malgache est en effet à nouveau éligible après avoir purgé ses trois matchs de suspension à la suite de son exclusion face au Standard (1-1, le 13 août) et le Français a vraisemblablement profité de la trêve internationale pour retrouver du rythme, notamment lors du match amical disputé au RC Lens (1-1, le 6 septembre).

Pour parler crûment, cet entrejeu pue le football. Et n’a franchement pas grand-chose à envier aux meilleures équipes du championnat. Un triangle d’or. “S’ils sont prêts physiquement, c’est difficile de se passer d’un de ces trois-là”, résume notre consultant Alex Teklak. Mais est-ce pour autant une idée judicieuse de les aligner ensemble ? Et comment les utiliser au mieux dans le système actuel ?

Choix fort

Si Felice Mazzù opte pour cette triplette, cela suppose d’abord un choix fort : se priver des qualités d’infiltreur de Heymans et de l’explosivité de Bernier, deux joueurs qui n’ont absolument pas démérité jusqu’ici.

guillement Ce sont plutôt trois n°8, mais avec des profils différents.

L’intérimaire Morioka paierait, lui, ses prestations courageuses mais insuffisantes pour bousculer la hiérarchie d’un secteur si riche. Sans parler de Guiagon, bien monté contre Saint-Trond (1-1, le 3 septembre) mais qui a sans doute besoin d’encore un peu de temps pour se fondre dans le moule carolo. Quoi qu’il en soit, avec un bilan de 4 sur 18, Mazzù n’a plus le temps de tergiverser.

Felice Mazzù a donné ses premières minutes de jeu à Adrien Trebel le 27 août dernier lors du déplacement... à Anderlecht. ©JIMMY BOLCINA

Les qualités intrinsèques du trio Ilaimaharitra-Zorgane-Trebel ne se discutent pas. La compréhension tactique et la relation technique entre les deux premiers cités sautent aux yeux chaque fois qu’ils évoluent ensemble. Et Trebel est un besogneux qui sait se mettre au service du collectif. Ce nouveau trio serait-il donc vraiment complémentaire et compatible ? Mazzù en est profondément persuadé, sinon il n’aurait pas poussé pour recruter Trebel. Mais le débat est audible dans son 3-5-2 actuel.

Ni 6 ni 10

Pourquoi ? Car aucun n’est un vrai numéro 6 de base. Et aucun n’est un vrai numéro 10 non plus. “Ce sont plutôt des 8 mais avec des profils différents, abonde Teklak. Trebel est un chasseur de ballons, agressif, qui enclenche le pressing et sait donner une bonne passe à la récupération. Zorgane est plus facétieux. Plus créatif, audacieux et imprévisible, mais il prend souvent trop de risques. Ilaimaharitra est finalement le plus rigoureux des trois et son respect des consignes plaît à Mazzù.” Ce qui laisse penser que, si ce trio est titularisé, c’est logiquement le Malgache qui occupera le poste le plus reculé. “Peut-être avec Trebel plus à gauche et Zorgane plus à droite, devant lui”, suggère notre consultant.

Ilaimaharitra, ici au duel avec Francis (Cercle Bruges) est plus défensif que Zorgane et Trebel.

Reste que Mazzù devra probablement retoucher son animation pour éviter que les trois ne se marchent sur les pieds malgré un QI football supérieur à la moyenne.

guillement S’ils sont prêts physiquement, c’est difficile de se passer d’un de ces trois-là.

Teklak tranche : “Il faut essayer. Charleroi n’a pas conservé Zorgane et recruté Trebel pour rien.” Puis note un avertissement : “Cela doit se faire collectivement, en pensant aux onze joueurs, pas juste à ces trois-là. Car si le trio ne fonctionne pas bien, cela exposera inévitablement la défense. Mais de manière générale, je pense que ça rapportera plus que ça ne coûtera. ”

Premier élément de réponse, peut-être, samedi soir en Venise du Nord.