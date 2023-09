Standard : Dragus à Gaziantep, c’est fait

Le Standard a bouclé le transfert, sous la forme d’un prêt (sans option d'achat), de Denis Dragus à Gaziantep (D1 turque). Dragus, titulaire lors des quatre derniers matchs du Standard et buteur à Charleroi, ne rentrait pas dans les plans de Carl Hoefkens, qui s’était déjà préparé à un départ pendant l’été (Coventry). L’arrivée de Kamal Sowah bouchait un peu plus l’horizon du joueur, qui a prolongé son contrat d’un an avant d’être prêté au club turc.