Standard : après cette fin de mercato, les places dans le 11 de base seront chères !

Le retour de Steven Alzate est du pain béni pour le Standard. ©Standard.be

Cet argent aura été du pain béni pour Fergal Harkin qui, il faut bien le dire, a dû pester à de nombreuses reprises en voyant les investissements consentis par d’autres formations candidates au top 6, l’objectif avoué du Standard en début de saison, sachant que lui, ne pouvait bénéficier que d’une maigre enveloppe. Il y a un peu plus d’une semaine, c’était la stupéfaction totale à Sclessin avec le départ surprise d’Aron Donnum qui a eu le don d’énerver Carl Hoefkens. Mais finalement, ce départ aura été un mal pour un bien. Dans un premier temps, rien ne permettait d’assurer que le capitaine norvégien allait prester au même niveau que la saison dernière même si ce dernier avait déclaré être prêt à rééditer ses performances malgré le départ de Ronny Deila.

L’expérience (du championnat) tant attendue

Le transfert du capitaine à Toulouse a permis au duo Harkin-Locht d’actionner plusieurs leviers à commencer par celui du retour de Moussa Djenepo contre 3,5 M € soit la plus grosse dépense du club de ces dernières années. Carl Hoefkens souhaitait voir débarquer des joueurs expérimentés et, si possible, pourvus d’une certaine expérience de la Pro League. Avec Djenepo, il est servi. Le Malien, en quête de relance, aura à cœur de montrer qu’il n’a rien perdu de ses qualités qui avaient poussé Southampton à débourser plus de 15 M € pour s’attacher ses services en 2019.

Moussa Djenepo voudra à nouveau briller sous le maillot rouche. ©RSCL

Avec 125 matchs à son compteur en Belgique, Kamal Sowah présente également une certaine expérience de notre compétition et Hoefkens le connait par cœur. Lui aussi, comme Djenepo, aura soif de revanche puisqu’il a été laissé-pour-compte du côté de Bruges. Sujet à plusieurs blessures ces derniers mois, l’expérimenté Isaac Hayden arrive pour apporter tout son bagage de la Premier League au jeune groupe liégeois, mais aussi pour se refaire une santé en bords de Meuse. Enfin, même si elle ne se résume qu’à la saison dernière, l’expérience de notre compétition de Steven Alzate n’est pas négligeable d’autant que, contrairement à la saison dernière, le Colombien ne mettra plus plusieurs semaines à s’acclimater à la Pro League.

Le 3-5-2 et enfin de la concurrence dans le groupe

La saison dernière, ce qui a certainement coûté l’accession aux playoffs 1 au Standard, c’était son manque de profondeur de banc. “On tourne avec 12 à 13 joueurs titulaires”, précisait Ronny Deila. C’était un des axes d’amélioration de la direction sportive pour ce mercato estival. Malheureusement pour le Matricule 16, les finances liégeoises ne permettaient pas d’avancer en amont dans ce mercato et c’est avec un retard conséquent (3/18) que le Standard, version finale, entamera vraiment son championnat à Eupen le dimanche 17 septembre prochain.

La direction a fait ce que Carl Hoefkens demandait, c'est désormais à lui de jouer.

Aujourd’hui, Hoefkens a du choix, voire pas mal de choix. Le premier, déjà posé, est celui du système qui restera un 3-5-2. En défense, il conviendra de voir si Kostas Laifis sera réintégré s’il ne quitte pas le club dans les prochains jours. Dans l’axe du jeu, en fonction de l’état de forme de chacun, on imagine aisément que le duo Price-O’Neill fera place au tandem Alzate-Hayden. À droite, Hoefkens aura à choisir entre Dewaele et Fossey tandis qu’il apparait que Djenepo arpentera le flanc gauche. Balikwisha reprendrait donc son rôle de meneur de jeu tandis que Kanga, souvent seul sur son île, pourrait bénéficier de la rapidité de Sowah. Les places seront donc plus que jamais chères et ce n’est pas Hoefkens qui s’en plaindra.