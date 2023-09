Union Saint-Gilloise : Guillaume François reste finalement bien; Viktor Boone prêté

Guillaume François ne comptait initialement pas bouger cet été, mais celui qui avait été un peu frustré de son temps de jeu la saison passée sous Geraerts n’a pas eu droit à beaucoup plus de minutes sous Blessin, qui l’a juste fait monter à deux reprises en championnat dans les arrêts de jeu et ne l’avait pas inclus à la liste de joueurs du barrage préliminaire européen.

Si l’ex-Zèbre a un moment été tenté par la proposition du club bruxellois voisin, le deuxième plus ancien du noyau après Anthony Moris a finalement préféré rester chez les Jaune et Bleu, conscient de l’importance de son rôle dans le vestiaire.

Boone prêté au Lierse ; Dony vers Dender

Ce 6 septembre, dernier jour du mercato, aura quand même vu un départ, à l’Union puisque Viktor Boone (25 ans) est parti en prêt (sans option) au Lierse. Par ailleurs, l’Union et Dender discutaient toujours ce mercredi soir d’un possible prêt sans option d’achat du jeune Arnaud Dony, bloqué par la concurrence sur le côté gauche. Il pourrait rejoindre le sociétaire de Challenger Pro League, à condition que les deux clubs se mettent enfin d’accord sur la prise en charge du salaire du joueur, ce qui était encore possible à quelques heures de la fin du mercato belge.