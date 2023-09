Le joueur et le club ont tous deux dû consentir à de gros efforts financiers afin de finaliser un accord. Vu la durée du contrat, le joueur a abaissé ses prétentions salariales pour tenter de viser un objectif sportif avec le RSCA et potentiellement avec les Diables rouges en juin à l’Euro.

La situation a longtemps été tendue – toutes les parties campaient sur leurs positions – pour finalement se débloquer dans l’après-midi de mercredi. Le joueur n’a pas dû activer la piste menant à Besiktas, son plan B. Dans son esprit, il voulait rejoindre Anderlecht où il touchera 1,8 million d’euros par an.

Thorgan Hazard était avec son père et un membre de Mauve TV à l'hôpital de Gand pour ses tests médicaux. ©DR

Les négociations avec Dortmund ont été moins compliquées même si Anderlecht a dû sortir trois millions assortis de bonus pour racheter la dernière année de contrat de Hazard. Dortmund n’avait aucune intention de faire de cadeau même si Hazard était sur une voie de garage.

Le top 3, minimum

Avec l’arrivée du Diable rouge, Anderlecht ne peut plus se cacher. Hazard est la 12e recrue estivale du club. Le RSCA a déboursé plus de 20 millions pour se renforcer et est allé chercher des joueurs qui doivent être performants instantanément.

On n’achète pas Rits, Flips, Delaney, Dolberg, Schmeichel et Hazard pour juste atteindre le top 6 et espérer une place en tours préliminaires de Conference League. Anderlecht a, sur le papier, une équipe pour jouer le titre. Elle mêle expérience et qualité. Reste à voir si la mayonnaise prendra pour les amener dans le haut du classement.