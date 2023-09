Mercato: accord trouvé pour un prêt avec option d’achat de Kamal Sowah au Standard 

Le prochain renfort, celui de Moussa Djenepo qui, comme nous vous l’annoncions ce lundi après-midi, a paraphé un contrat de trois ans, sera annoncé quant à lui cet après-midi par le club principautaire sur le coup de 17 heures. Carl Hoefkens recevra donc un joueur au profil différent, plus percutant et dribbleur.

Visite médicale ce mardi pour Sowah

Mais il pourrait en recevoir un second dans la foulée. Comme nous l’écrivions lundi soir, le Standard n’avait pas abandonné la piste menant à Kamal Sowah, qui doit quitter Bruges cet été s’il veut obtenir du temps de jeu, ce que Ronny Deila ne lui donnera pas. Ce dossier était susceptible d’être rouvert en fin de mercato et cela a été le cas dès ce mardi sur le coup de midi. Les deux parties se sont remises à table et il semble que le Club Bruges soit plus coopératif qu’auparavant.

Car il nous revient que la direction brugeoise rendait les choses plus compliquées dans l’optique d’un départ de Sowah vers la Belgique ayant des demandes envers son joueur, notamment au niveau de son salaire, avant d’envisager un départ. Toujours est-il que, face à la volonté de l’ailier de partir et celle de Carl Hoefkens de le relancer, les discussions ont repris et, selon nos informations, elles ont abouti sur un accord pour un prêt avec option d’achat. Le joueur est attendu à Liège ce mardi pour passer sa visite médicale.