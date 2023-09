Schmeichel s’est exprimé pour la première fois sur Mauve TV et a répété qu’il n’avait qu’un objectif: "Gagner". C’est cette mentalité qu’il doit amener à Anderlecht. Un club qu’il connaît bien pour avoir joué avec Youri Tielemans, Dennis Praet et Marcin Wasilewski à Leicester et avec Vincent Kompany à Manchester City.

Le fils du légendaire Peter Schmeichel retrouve de nombreux compatriotes. Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloge au sujet de Kasper Dolberg à qui il ne trouve "pas de vrai défaut". Il connaît encore mieux Thomas Delaney. Ils jouent ensemble en sélection danoise depuis des années. "C’est un leader avec beaucoup d’expérience."

Anderlecht en attend de même de son nouveau numéro 33.