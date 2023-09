Moussa Djenepo ouvert à un retour au Standard

Isaac Hayden était présent à Sclessin samedi soir. ©Fred Moisse

Djenepo: les discussions sont en cours

Avertie du mal-être de son ancien joueur en Angleterre, la direction tente de rapatrier Moussa Djenepo. Southampton comptant beaucoup de joueurs en prêt, l’opération ne pourrait être possible qu’en transfert définitif. Le Malien, en conflit avec son T1 Russell Martin, et sa femme souhaitent quitter l’Angleterre. La volonté du joueur de quitter les Saints fait chuter son prix de vente qui avoisinerait les 3M € ! Selon nos informations, des discussions ont eu lieu avec le joueur pour dessiner les contours d’un contrat qui serait le plus important du club sur trois ans.

Djenepo, qui ferait un effort financier (il gagne 1,9M € brut par an) est très ouvert à un retour à Sclessin. Une offre, qui ne serait pas loin de satisfaire Southampton, aurait également été transmise. Les positions des deux clubs ne seraient pas si éloignées qu’on ne le croit. Le prêt de Sacha Bansé à Valenciennes, qui a le même propriétaire que Southampton (Sport Republic, fonds d’investissement danois), pourrait être de nature à faciliter les discussions entre les deux clubs. Dimanche soir, les discussions entre les deux clubs se poursuivaient. Enfin, du côté de 777 Partners, on a suggéré au Standard de prendre l'attaquant turc de la Genoa, Güven Yalcin, en prêt mais le club liégeois a refusé.