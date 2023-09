La fin d'une ère au RSCA : Michael, le fils de Michel, quitte les Mauves ! Après 43 ans, il n'y a plus de Verschueren au Sporting

Verschueren avec ses patrons Roger et Constant Vanden Stock. ©BELGA

En 1980, Constant Vanden Stock a pris une des meilleures décisions de sa carrière en transférant le manager du RWDM, Michel Verschueren. Pendant 23 ans, Verschueren a dirigé le club avec autorité et sa connaissance du milieu.

Quand il a dû laisser sa place à Herman Van Holsbeeck en 2003, il est resté dans le conseil d’administration du club et il a représenté le Sporting à l’ECA, l’Association des Clubs européens. À partir de 2010, quand l’ASBL RSC Anderlecht est devenue une société anonyme, son fils Michael Verschueren est devenu actionnaire et membre du conseil d’administration. En 2013, il a succédé à son papa à l’ECA. En 2018, il a remplacé Luc Devroe en tant que directeur sportif du club. Fin 2021, il a vendu ses parts à Marc Coucke, l’actionnaire principal du club. Mais il a gardé son siège au sein du conseil d’administration. Il était aussi vice-président de la Fédération au nom de la Pro League et le représentant d’Anderlecht à l’ECA et à l’UEFA.

Verschueren, qui a perdu son papa il y a un an, ne va pas quitter le football. Vu ses nombreux contacts dans le foot européen, il compte rester actif au sein des grandes associations européennes de football. Verschueren part sans rancune envers la direction actuelle : il restera supporter du club et assistera encore à des matchs.