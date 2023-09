Kasper Schmeichel à Anderlecht : un contrat (assez bas) et des questions

Comment l’opportunité Schmeichel s’est-elle présentée ?

Ce n’était pas un dossier prioritaire pour Jesper Fredberg en cette toute fin de mercato estival mais quand la possibilité Schmeichel s’est présentée, via son agent Federico Pastorello (qui entretient de bons rapports avec la direction anderlechtoise), la réflexion a été entamée au sein du club.

La réponse est vite tombée : Fredberg n’avait pas envie de passer à côté de cette opportunité du marché assez rare pour un joueur avec une telle expérience, entre son titre de champion d’Angleterre avec Leicester en 2016 et ses 91 caps avec l’équipe nationale danoise (il a d’ailleurs été sélectionné pour le rassemblement de septembre).

La présence d’un entraîneur et d’un directeur sportif danois ont évidemment aidé à enclencher les discussions.

Brian Riemer va devoir gérer la concurrence entre Dupé et Schmeichel. ©JG

Vient-il pour être la doublure de Dupé ?

Non mais la place de titulaire ne lui a pas été promise non plus. Fredberg tient à avoir une vraie concurrence à chaque poste. Ce qui n’était pas vraiment le cas chez les gardiens. Colin Coosemans a toujours été un portier correct en Belgique mais, sans temps de jeu depuis plusieurs mois, il n’a plus le niveau pour challenger Maxime Dupé.

Auteur d’un très bon début de saison, Dupé devrait garder sa place dans un premier temps, d’autant que Schmeichel n’a plus joué depuis la fin de saison passée à Nice et doit encore retrouver sa meilleure forme. Mais quand les deux gardiens seront fit, la question du numéro 1 se posera.

Sur la Côte d'Azur, Schmeichel n’a pas bien vécu la concurrence avec le jeune Polonais Marcin Bulka. Quand le staff a annoncé à la fin de la préparation de cet été que Bulka serait le numéro 1, Schmeichel s’est absenté de l’entraînement le jour suivant. Très déçu et décidé à aller voir ailleurs. Pour lui, c’était le poste de titulaire ou rien à Nice.

On n’imagine pas un état d’esprit différent s’il signe à Anderlecht, dans un championnat moins réputé que la Ligue 1. C’est ce que Fredberg cherche pour pousser ses gardiens mais Brian Riemer devra veiller à garder une concurrence saine entre Dupé et Schmeichel.

Aura-t-il un salaire XXL ?

Non et c’est ce qui rend l’opportunité attrayante pour Anderlecht. Schmeichel n’a pas d’exigences folles, loin de ce qu’il a pu gagner en Premier League. Les négociations se déroulent autour d’un salaire assez bas, même aux nouvelles normes du Sporting. Un salaire qui se rapproche plutôt des standards d’un club de milieu de tableau en Belgique.

Si Schmeichel signe, ce sera pour une seule saison. Pas de quoi mettre en péril les finances mauves donc.

Quel est son niveau, à bientôt 37 ans ?

À Nice, Schmeichel sort d’une saison pleine avec 46 matchs officiels joués. Mais les supporters des Aiglons ont vu deux Schmeichel.

D’abord un gardien décevant lors de ses débuts entre août et octobre. Timide dans les sorties aériennes, avec un jeu aux pieds aléatoire et quelques kilos en trop. Puis un bien meilleur par la suite, moment où Bulka s’était blessé pour plusieurs mois, mettant de côté la question de la concurrence.

C’est surtout par ses arrêts sur sa ligne que Schmeichel sortait du lot. Par quelques réflexes étonnants, il a pris quelques points pour Nice l’an dernier. Son jeu aux pieds et ses sorties aériennes ne seront quand même jamais sa grande force.

Il n’a quand même jamais pu se débarrasser d’une étiquette à Nice : celle du chouchou du propriétaire Jim Ratcliffe, le richissime patron anglais d’Ineos. L’aligner à la place du prometteur Bulka pouvait ressembler à un choix politique pour l’entraîneur Lucien Favre en début de saison.