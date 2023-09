Arnaud Dony pourrait être prêté par l’Union Saint-Gilloise à un club de Challenger Pro League

Dans une impasse à l’Union Saint-Gilloise où il n'a pas reçu une minute de la part d’Alexander Blessin, alors qu’il n'avait déjà pas eu beaucoup de temps de jeu sous Karel Geraerts la saison passée, Arnaud Dony pourrait trouver une porte de sortie à Dender. L’Amaytois serait prêté une saison sans option d’achat au pensionnaire de Challenger Pro League, intéressé par son profil de latéral gauche. Un an et deux mois après son arrivée à l’Union en provenance de Saint-Trond, Dony n’arrive pas à s’imposer derrière Loïc Lapoussin, mais le joueur n’a toujours que 19 ans et pourrait revenir fort d'une saison dans l’antichambre de l’élite avec de l'expérience.