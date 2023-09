À Genk, Anderlecht passe à 60 secondes du 15/15 mais peine à séduire: "Ça montre à quel point on est un grand club"

Les têtes étaient basses au Sporting en allant saluer les supporters. Mais s’il y a peu d’objectivité chez les joueurs, ils pourront se dire que ce point ramené de Genk est déjà une jolie récompense après une prestation assez pauvre en termes de jeu. À dix contre onze pendant 86 minutes (avec les arrêts de jeu des deux mi-temps), les hommes de Wouter Vrancken étaient les meilleurs sur le terrain. Avec les meilleures occasions.

Aurait-on parlé de hold-up si les Mauves étaient rentrés avec la victoire ? Pas complètement non plus. Les hommes de Riemer ont juste un plan de jeu et ils s’y tiennent, supériorité numérique ou pas. Ce plan de jeu n’a rien de sexy mais ils s’en moquent. Le Sporting 2023-2024 est une équipe à réaction qui sait attendre patiemment une faute de son adversaire. Sans penser à l’ADN mauve. Comme le disait un ancien entraîneur suisse du RSCA, la tradition ne marque pas de but.

Battre cette équipe de vieux briscards ne sera simple pour personne

Avec Delaney (le jour de son 32e anniversaire) et Augustinsson (29 ans) titulaires, Anderlecht avait le onze le plus âgé de Pro League ce week-end. Plus de 26 ans de moyenne et ça s’est remarqué sur la carte rouge du gamin Bonsu Baah (18 ans). L’ado ghanéen a voulu garder le ballon en main après une faute et Vertonghen a sauté sur l’occasion pour le provoquer, pas de la façon la plus élégante. Ils ont tous les deux pris une jaune. Mais quand le Diable le plus capé de l’histoire a géré les 81 minutes restantes, Bonsu Baah a pris un second avertissement sept minutes plus tard sur une maladresse sévèrement sanctionnée par l’arbitre, sans doute influencé par le cri de douleur de Delaney.

Le Sporting n’aura pas l’équipe la plus douée du championnat mais la battre ne sera jamais simple, pour personne. Pour devenir un vrai candidat aux prix cette saison, l’équipe devra quand même être plus dangereuse offensivement. Dimanche, Amuzu a sorti une frappe merveilleuse quelques minutes après sa montée au jeu mais il ne fera pas ça toutes les semaines. Il serait déjà parti depuis longtemps si c’était le cas (et ça ne sera pas encore le cas pendant ce mercato).

En six matchs, Anderlecht n’a marqué que sept buts. Suffisant pour être temporairement en tête mais le métier de la défense ne compensera pas à chaque fois. On l’a bien vu sur le but genkois où N’Diaye laisse centrer trop facilement et où Sardella se fait avoir dans son dos. “Avoir des critiques après un 13 sur 15 montre à quel point le RSCA est un grand club, a souri (jaune) Riemer quand on a mis le sujet sur la table. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et on doit encore trouver les automatismes. On ne pourra pas encore les travailler pendant la trêve avec la moitié de l’équipe qui s’en va. On aurait quand même pu faire 0-2 plusieurs fois, notamment sur l’occasion de Vazquez. Alors oui, on peut être meilleur que ce qu’on a proposé mais je suis satisfait de notre début de saison.”

La dernière fois que les Mauves avaient un aussi bon bilan chiffré après les six premières journées, c’était en 2018 sous les ordres d’Hein Vanhaezebrouck, celui qui partage aujourd’hui la tête de la Pro League avec Gand.