DIRECT | Union SG - Antwerp : les Anversois dominés mais devant au score (1-2)

Pour ce duel, Alexander Blessin garde le même onze de base qui a battu les Suisses. Vu sa belle prestation, Sadiki conserve sa place dans l'équipe à la place de Rasmussen. Sykes est toujours blessé (genou) alors que Mohamed Amoura a reçu son permis de travail. Il est sur le banc ce dimanche après-midi tout comme Alessio Castro-Montes.

Côté anversois, le grand absent se nomme Toby Alderweireld. Le capitaine de l'Antwerp s'est blessé à l'épaule face à Athènes et sera sur la touche plusieurs semaines.

Pénalty rapide, égalisation splendide

Il ne fallait pas arriver avec la moindre minute de retard au Parc Duden. À la suite d'un centre unioniste dès la deuxième minute de jeu, Butez se loupe et relâche le ballon dans sa surface. Le cuir atterrit dans les pieds de Tehro, fauché fautivement par Coulibaly. Pénalty !

Dennis Eckert se présente aux 11 mètres et prend Butez à contre-pied (1-0, 4e). Cinquième but de la saison pour l'attaquant allemand, en tête du classement des buteurs.

Les Unionistes mettent beaucoup d'intensité sont clairement au-dessus en ce début de match. Les Anversois commencent toutefois à sortir la tête de l'eau aux alentours de la 20e minute de jeu. Et il ne leur en faudra qu'une pour revenir au score : dans la surface Balikwisha bute sur un Moris sorti de ses buts ; Vines récupère le ballon derrière, et décoche trouve la cage d'une frappe puissante (1-1, 23e). Sacré coup de canon de la part de l'Américain, flashé à près de 134 km/h !

Les hommes de Blessin continuent de pousser : Eckert trouve le poteau d'une frappe lointaine (32e), et il faut des interventions in extremis de Butez et Bataille pour empêcher Lazare d'inscrire un but sur une infiltration (37e).

En fin de première période, l'Antwerp renverse les locaux contre le cours du jeu : sur un corner botté par Balikwisha, Ekkelenkamp trouve les buts d'un coup de tête (1-2, 43e).

Les compositions :

Union SG : Moris - Machida, Burgess, MacAllister - Lapoussin, Vanhoutte, Sadiki, Tehro - Puertas, Eckert, Lazare

Royal Antwerp : Butez - De Laet, Coulibaly, Bataille, Vines (Van den Bosch, 29e) - Ekkelenkamp, Vermeeren, Keita - Balikwisha, Janssen, Muja

Le direct :